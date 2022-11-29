12 سنة حبسا للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة

مع إلزام الوزير بدفع مليار لخزينة الدولة... القضاء يقرر:

رفعت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، برئاسة جميلة مومن من العقوبة المسلطة ضد وزير السابق العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حيث أدانته بـ 12 سنة حبسا نافذا مع تأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية.

كما عدلت نفس الجهة القضائية من عقوبة والي ولاية باتنة السابق المدعو سيلماني محمد وخفضت مدة الحبس المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للضحيتين كل من “س.ز” و “س.ن”،و التصدي بإلزام المتهم طاهر خاوة بأن يدفع لهما مبلغ 2 مليون دج كتعويض لكل واحد منهما.

وقد توبع المتهمين في ملف الحال بجنح ثقيلة، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.

كما توبع بقية المتهمين بجنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.

وكان النائب العام قد لذات الجهة القضائية قد التمس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. لوزير السابق العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة مع التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لابنه زكرياء.

ويوم 3 أوت الماضي 2022، أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، وسلط عليه أقصى عقوبة، حيث أدانه بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد نجله زكرياء ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دج، في حين برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة .

3 سنوات لوالي باتنة السابق والبراءة للمفتش العام للولاية

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، صباح الأربعاء 3 أوت 2022، وبعد محاكمة دامت يومين، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق المتهمين المدانين في ملف الحال، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيس في قضية الحال، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، المتابع بجنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، التهديد بالتشهير والتظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وعقابا له تم إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، وبالمقابل تم إدانة نجله زكرياء خاوة بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.

إلى ذلك، فقد وقع قاضي القطب عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني، فيما تم تبرئة كل من المفتش العام السابق لولاية باتنة، دابو سليمان، والموثقة، مع إلزام المحكمة الطاهر خاوة وابنه بدفع 100 مليون دينار للخزينة.

وكان وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي، قد التمس الأربعاء الماضي تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إذ طالب بتوقيع 15 سنة حبسا نافذا في حقه مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق نجله زكرياء، كما طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات في حق الوالي السابق محمد سلماني مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.