12 شركة كندية في معرض التجارة الإفريقية البينية

اهتمام كبير بالتعاون الاقتصادي مع الجزائر

شددت السفيرة الكندية بالجزائر، روبن لين وتلوفر، على أهمية السوق الجزائرية وقالت إن بلدها يعول على الحصول على فرص استثمارية في العديد من المجالات العامة، كالبناء والزراعة وتسيير الموانئ والتعليم الإلكتروني والأمن السيبراني، مفيدة بمشاركة 12 شركة كندية في النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، الذي يستمر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري قصر الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة.

وجاء ذلك في حفل استقبال نظمته سفارة كندا بالجزائر على هامش المعرض الدولي للتجارة البينية الإفريقية، حضره سفير كندا لدى الاتحاد الإفريقي والمبعوث الخاص لإفريقيا، بن مارك ديونديري وعدد من رجال الأعمال الجزائريين الذي يتعاملون مع المؤسسات الكندية.

وبالمناسبة، أكدت السفيرة الكندية روبن لين وتلوفر على الفرص الواعدة التي تمتلكها الجزائر، مبرزة أن كندا مستعدة لدعم الجزائر في تطوير كافة الصناعات وحتى المجال الزراعي، لاسيما أن كندا لها خبرة ومهارة في هذا المجال.

ومن بين الشركات الممثلة في الجناح الكندي تقدم شركة Adroit Overseas بقوليات وحبوبًا ومكونات غذائية وأعلافًا حيوانية وبذورًا زيتية عالية الجودة. كما تتخصص مجموعة أمل في هندسة البرمجيات والمحاكاة والتعلم الإلكتروني.

أما بالنسبة لقطاع الدفاع، فتصمم وتصون أنظمة التدريب. كما تقدم مجموعة أمل حلولًا مبتكرة لإنتاج الزجاج.

فيما تتخصص شركة Boreal Omega في إنتاج زيت الفقمة النقي الغني بأحماض أوميغا الدهنية. كما تشارك غرفة الأعمال الكندية الإفريقية ملتزمة بتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين كندا وإفريقيا.

وتشارك كوست فريزر وهي شركة رائدة في تصدير وتوزيع منتجات الغابات. كما تقدم “إيجل كوبترز” حلولاً متكاملة للطائرات المروحية وخدمات هندسية لمنصات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) مثل إيرباص، وبيل، وليوناردو، وسيكورسكي.

وتتواجد “جي. إيه. بيبر إنترناشونال”، وهي مورد عالمي للبّ الخشب والكرتون والورق، من أجل تقديم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم، وتقدم شركة جروب أوسيان وهي شركة رائدة في الخدمات البحرية المتكاملة في كندا وعلى الصعيد الدولي.

من جانبها، أومبراجيز وهي شركة متخصصة في تصميم وهندسة الإضاءة، تقدم وتُصمم بيئات إضاءة مستدامة وحساسة وذات معنى.

كما تقدم شيربروك “أو. إي. إم” حلولاً مبتكرة وأنظمة جاهزة للاستخدام لعمليات فصل وفرز النفايات المبتكرة. كما تُمكّن تقنيتها من استعادة المعادن في قطاع التعدين.

وفي الأخير تشارك شركة سبيس بريدج التي تُطور حلولاً متقدمة لشبكات الأقمار الصناعية، بما في ذلك محاور VSAT، والمحطات الطرفية، ومراكز التحكم في الوصول (SCPCs)، وأجهزة المودام واسع النطاق العريض.