12 شيئا يفعله الفقراء ولا يفعله الأغنياء

يؤكد علماء الاجتماع أن معظم الفقراء هم مهندسو ظروفهم، وذلك لأن الفقر يبدأ في العقل، وينتهي بقرارات سيئة وتصرفات خاطئة يرتكبونها فيواصلون حياتهم في احتياج دائم.

وفي دراسة تاريخية، نشرتها مجلة “ساينس” الأمريكية، خلصت إلى أن الفقر في حد ذاته يضر بقدرتنا على اتخاذ القرارات بشأن المدرسة، والشؤون المالية، والحياة، ويفرض عبئا عقليا مماثلا لخسارة 13 نقطة في معدل الذكاء، وفق ما نشره موقع modlab.

ما هي عقلية الفقر؟

يرى الشخص ذو عقلية الفقر أن الفائض في الموارد يمثل فرصة لزيادة الاستهلاك، وغالبا ما يركز جهوده على إجراء تغييرات إيجابية فورية.

في المقابل، يركز الشخص ذو العقلية الغنية على استخدام الفائض لخلق زخم يسبب مكاسب مستقبلية، حسب موقع catalystforbusiness.

ما هي الطريقة التي يفكر بها الفقراء، ويتجنبها الأغنياء؟

رؤية المشاكل في كل موقف

معظم الفقراء مهيئون لرؤية المشاكل في كل موقف، بدلا من رؤية الحل، هؤلاء هم الأشخاص الذين ينظرون دائما إلى نصف الكوب الفارغ بدلا من النصف الممتلئ.

الاعتقاد بأن الأغنياء أشرار

وفقا للأشخاص الذين يعيشون حياة بائسة، فإن الأغنياء هم أفراد فاسدون حصلوا على ثرواتهم من استغلال الآخرين.

ومن غير المعروف لهم أن معظم الأثرياء بدأوا من بدايات متواضعة واستمروا في تحقيق نجاحهم من خلال السعي الدؤوب لتحقيق أحلامهم.

الافتقار إلى الطموحات

يفتقر معظم الأشخاص الذين يعانون الفقر من انعدام الطموح والانتصار على الظروف المحيطة، على عكس الأغنياء الذين لديهم قوائم مهام تتضمن أشياء معينة يعملون بنشاط على تحقيقها.

وجود أولويات معيبة

من العادات الشائعة بين الفقراء هو الافتقار إلى الأولويات أو وجود عيوب فيها، في حين أن الأغنياء يحددون أولوياتهم اعتمادا على ما هو عاجل أو مهم، فإن الفقراء يحددون أولوياتهم اعتمادا على وسائل الراحة في الوقت الحالي.

إعطاء نصائح أكثر

معظم الفقراء هم متحدثون تحفيزيون، لديهم دائما أفكار أفضل حول كيفية تحقيق الأشياء، بينما لا يبدو أنهم يستخدمون هذه النصائح لتحسين مواقفهم.

الشكوى دائما

يشعر الفقراء دائما بالمرارة من الحياة بشكل عام، ويميلون إلى الشكوى من أي شيء وكل شيء،ويتذمرون من السبب الذي يجعل المتسربين من الجامعات يديرون شركات رائدة، بينما يحصل المعلمون على دخل ضئيل.

اتباع نظام غذائي طائش

كشف إجراء مسح عشوائي على عدد الأشخاص الذين يترددون على مطاعم الوجبات السريعة، أن جزءا كبيرا منهم هم من الفقراء.

مخالطة الأشخاص الخطأ

إذا كان أصدقاؤك أثرياء وناجحين، فمن المرجح أن تصبح ثريا أيضا، تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الفقراء غالبا ما يقضون أوقاتهم مع زملائهم الفقراء.

التمسك بوظائف خاطئة

معظم الفقراء يتمسكون بعلاقاتهم الفاشلة أو يبقون في وظائف خاطئة،في حين أن التغيير لا يقل أهمية عن الراحة، ولكن الفقراء يفضلون الموت في وضعهم الحالي بدلا من قبول التغيير.

اقتراض المال لأسباب سخيفة

معظم الفقراء يكونون دائما تقريبا مدينين، وينتج جزء كبير من ذلك عن اقتراض الأموال لأسباب غير مبررة دون وجود خطة سداد مناسبة.

اشتراء أشياء رخيصة

بينما يشتري الأغنياء منتجات ذات جودة عالية، يعتقد الأشخاص ذوو الدخل الضعيف أن اشتراء الأشياء الرخيصة توفر لهم المال، ولكنهم في الحقيقة يضطرون إلى اشترائها بشكل متكرر، وبالتالي يخسرون مالا أكثر.

العمل من أجل المال فقط

ينظر الفقير إلى الوظيفة كمصدر للدخل فقط، في حين يتولى الأغنياء الوظائف ليكسبوا ويتعلموا منها، بحسب موقع inspirationfeed.

ما هو تأثير عقلية الفقر؟

– الحديث السلبي مع النفس يقوض الثقة بالنفس ويعزز المعتقدات المقيدة.

– سلوكيات التخريب الذاتي تمنع الأفراد من متابعة الفرص واتخاذ الإجراءات الإيجابية.

– اليأس يخلق شعورا بعدم إمكانية التغيير.

– الاعتماد على العوامل الخارجية وعدم الإيمان بالقدرة الشخصية.

– الفقر بين الأجيال يؤدي إلى إدامة الفقر داخل الأسر والمجتمعات المحلية.

كيف تتخلص من فكرة الفقر؟

تنمية عقلية النمو

من المهم تحدي المعتقدات الثابتة حول قدراتك وتبني فكرة أنه يمكنك التعلم والنمو، من خلال تبني هذه العقلية، يمكنك التغلب على المعتقدات المقيدة للذات،وتهيئة نفسك أمام إمكانيات جديدة.

بناء الثقة بالنفس

تطوير الثقة بالنفس أمر مهم في التحرر من عقلية الفقر، ركز على نقاط قوتك واحتفل بإنجازاتك، مهما كانت صغيرة.

أحط نفسك بالمؤثرات الإيجابية

ابحث عن الأفراد الإيجابيين والناجحين الذين يلهمونك ويدعمونك، انخرط في المناقشات الفكرية، واقرأ الكتب، واستمع إلى المدونات الصوتية التي تعزز النمو الشخصي والتمكين.

الاستفادة من الموارد للتنمية الشخصية

استفد من الموارد والأدوات المتاحة لدعم تطورك الشخصي، يمكن أن يشمل ذلك حضور ورش العمل أو الندوات، أو الانضمام إلى المجتمعات عبر الإنترنت، أو العمل مع مرشد أو مدرب، وفق ما نشرته مجلة wmpmagazine.