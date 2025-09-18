12 صاروخًا في دقيقة.. حماس تكشف تفاصيل محاولة اغتيال قادتها في الدوحة

كشف القيادي في حركة حماس، غازي حمد، أن الهجوم الجوي الصهيوني على الدوحة وقع بعد أقل من ساعة من بدء اجتماع قادة الحركة، متحدثًا عن وابل من 12 صاروخًا خلال دقيقة واحدة، في هجوم وصفه بـ”الغادر” و”الرسالة الدموية” الموجهة إلى كل العواصم العربية.

وقال حمد، الأربعاء، خلال لقاء مع قناة الجزيرة القطرية، في أول ظهور علني له منذ الهجوم الصهيوني على قادة حماس في الدوحة في 9 سبتمبر الجاري “وقع الهجوم بعد أقل من ساعة من بدء الاجتماع، وعندما سمع المجتمعون صوت الصواريخ، أدركوا أنهم يتعرضون لمحاولة اغتيال.”

وأضاف قائلا: “كنا قد بدأنا في مناقشة المقترح ودراسة كل جوانبه، وخلال أقل من ساعة سمعنا صوت القصف المدوي، استفقنا سريعا وعملنا على الخروج من المكان، لأننا علمنا بأن هذا الاستهداف إسرائيلي حاولنا الخروج من المكان بسرعة، الحمد لله استطعنا أن ننجو”.

وتابع القيادي في حماس: “الظرف كان مروعا والقصف كان شديدا، كانت الصواريخ تنزل بشكل متتال دون توقف. حوالي 12 صاروخا في أقل من دقيقة، لكن بحمد الله ربنا كتب لنا النجاة من هذا العدوان الغادر علينا وعلى الشقيقة قطر.”

“كل العواصم العربية مستهدفة”.. حماس تكشف رسائل قصف الدوحة

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد “إن استهداف الدوحة كان رسالة واضحة للجميع أن الاحتلال الصهيوني قادر على قصف كل عاصمة عربية.”

وأكد حمد، الأربعاء، أن قصف الدوحة حمل رسائل واضحة وفاضحة لكل الاحرار في العالم بأن دولة الاحتلال لا تريد سلاما ولا تريد تفاوضا لا تريد تعايشا، ولا تريد أي شيئ سوى فرض القاعدة التي قالها وزير الدفاع الأمريكي وتبنتها دلة الاحتلال أن “السلام والأمن لا يأتيان إلا من خلال القوة”

وأضاف حمد قائلا: “استهداف الدوحة كانت رسالة واضحة للجميع بأن القاهرة وأبو ظبي والرياض وعمان وبغداد كلها مستهدفة وكل مكان مستهدف أمام هذا الانفلات الجنوني والتعطش للدماء، ومسألة التغول والإحساس بالغطرسة والجبروت، وأن الاحتلال قادر على قصف كل عاصمة عربية”.

وأضاف بهذا الصدد: “الإخوة في قطر الذين يقومون بدور وساطة عظيم ومقدر، استلموا المقترح الأمريكي في الليل، وبعد ساعات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب قال للإسرائيليين اذهبوا واقتلوا الوفد المفاوض داخل دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة. أنا لا أدري كيف يسير الأمر؟ وهذا يفقد الطرف الأمريكي مصداقيته وقدرته على أن يكون وسيطا”.

وأكد أن الجانب الأمريكي “لم يلعب أي دور إيجابي في المفاوضات”، مشددا على أن ترامب “يتبنى الموقف الإسرائيلي ويدعم الإبادة الجماعية”.

ووصف أي حديث عن رغبة ترامب في وقف الإبادة الإسرائيلية بغزة بـ “الكلام المٌضلل”.

وفي 9 سبتمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الصهيوني هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.