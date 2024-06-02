12 علامة تشير إلى أن جسمك مليء بالسموم

السموم هي مواد موجودة بكثرة في الجسم، مصدرها من الطعام أو التلوث، وهي تدور في الدم، ثم يتم تصفيتها وتخزينها في أعضاء مثل الكلى أو الكبد أو الرئتين.

إذا فشل الجسم في طرد هذه السموم بشكل صحيح، فإنها تتراكم مع مرور الوقت، وتقوم بإتلاف الأنسجة ما يضر بوظائف الأعضاء ويؤدي إلى مشاكل صحية.

كيف يمكن للسموم أن تدخل الجسم؟

يتم إنتاج السموم داخل الجسم أو تدخل إليه عبر الطرق التالية:

– يمكن أن تدخل السموم إلى مجرى الدم عبر طرق عديدة: الاستنشاق، والابتلاع، والحقن، والتعرض للجلد والعينين.

– قد تتراكم السموم أيضا وتتطور بمرور الوقت نتيجة لزيادة إنتاجها أو انخفاض إفرازها داخل الجسم.

– أمراض مثل الكلى المزمنة وأمراض الكبد يمكن أن تسبب تراكم السموم، والتي يمكن أن تعطل أجهزة الجسم.

– قد يؤدي أيضا كبت المناعة وبعض أوجه القصور الأنزيمية الوراثية إلى زيادة القابلية لتراكم السموم داخل الجسم أو انخفاض إفراز السموم.

– الاستخدام غير المنظم للأدوية قد يؤدي أيضا إلى التسمم، وبالتالي، ينبغي أن تدار هذه العوامل بانتظام تحت إشراف الأطباء

– تعاطي المخدرات أحد العوامل المهمة في تحديد السموم التي تدخل مجرى الدم، بحسب موقع emedihealth.

ما هي أعراض وجود سموم في الجسم؟

الأرق

يعد الأرق أو النوم غير المنتظم أحد أكبر العلامات التحذيرية لزيادة كمية السموم، فإذا كان جسمك يحتوي على مستويات زائدة من السموم، فقد يمنع ذلك قدرته على إطلاق الميلاتونين الذي يساعدك على النوم.

التعب المستمر

إذا استيقظت متعبا واستمر هذا الشعور طوال اليوم، فمن المحتمل أنك تعاني من تراكم السموم، وإذا لم تتمكن من التخلص من التعب، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى التخلص من السموم بالكامل لإصلاحه.

ارتفاع درجة الحرارة والتعرق

يمكن أن تتسبب بعض السموم في ارتفاع حرارة الجسم أكثر من اللازموالتعرق الزائد.

وأحيانا يصاحب ارتفاع درجة الحرارة أيضا أعراض أخرى، مثل الغثيان والقيء، لذلك من الضروري معالجة ذلك في أسرع وقت ممكن.

الاكتئاب

يمكن أن يكون لتراكم المعادن الثقيلة آثارا كارثية على صحتك العقلية والجهاز العصبي، مما يسبب أعراضا منهكة مثل تقلب المزاج ومشاعر الاكتئاب المستمرة.

آلام وتشنجات العضلات

إذا كنت تعاني من آلام وتشنجات في العضلات دون سبب واضح، فهذه علامة تحذير كبيرة على أن جسمك مليء بالسموم.

الحساسية للروائح

إذا كانت بعض الروائح تزعجك، فقد يكون ذلك علامة على تراكم السموم،مثل السجائر والعطور، فقد تعمل الممرات الهوائية لديك بشكل أقل جودة بسبب تراكم السموم.

صعوبة في التركيز

إذا كنت تواجه صعوبة في التركيز في كثير من الأحيان، فقد يكون هذا أحد أعراض تراكم المعادن الثقيلة

رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة هي واحدة من العلامات الأكثر وضوحا على أن جسمك مليء بالسموم، بسبب تلوث جهازك الهضمي والبكتيريا الموجودة في الفم.

زيادة الوزن

تشير زيادة الوزن أو التغيرات المستمرة فيه إلى أن جسمك يواجه مشكلة في تصفية السموم.

وحتى ولو قمت بتغيير عاداتك دون التخلص من السموم، فإن تراكمها سيمنع امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات من نظامك الغذائي الجديد.

هشاشة الشعر والأظافر

تعتبر بعض الهرمونات الموجودة في الغدة الدرقية ضرورية للنمو السليم لشعركوأظافرك، وعندما تمنع السموم إطلاق هذه الهرمونات، فإنها يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل، منها هشاشة الشعر والاظافر.

مشاكل الجلد

تعتبر البشرة غير الصحية والحكة علامة واضحة على تراكم السموم في جسمك،وينطبق هذا بشكل خاص على أعراض مثل جفاف الجلد وحب الشباب والطفح الجلدي، ولكنه يمكن أن يظهر أيضا على شكل تفاقم لحالات مثل الأكزيما.

الصداع النصفي والصداع

إذا كنت تعاني باستمرار من الصداع النصفي والصداع الرهيب وغير المبرر، فقد يكون ذلك نتيجة للسموم الزائدة، على وجه الخصوص، مع تراكم المعادن الثقيلة في جسمك، وفقا لما نشره موقع easydetox.

كيف تتخلص من السموم؟

التوقف عن التدخين

الإقلاع عن التدخين يعد من أهم الطرق المتبعة من أجل تنظيف الجسم من السموم طبيعيا دون اللجوء إلى أيّ نوع من العلاجات الدوائية.

الألياف الغذائية

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة ووجبات من الحبوب الكاملة، مثل: الأرز الكامل، الفاصولياء، الشوفان، حيث إن الألياف الغذائية مهمة في المرحلة التي يكون فيها الجسم في مرحلة التخلص من السموم.

شرب العصائر

من الممكن أن تساعد العصائر على إدخال مواد مغذية أكثر إلى نظامنا الغذائي من الخضار، والفاكهة الطازجة، وأفضل مكونات العصائر هي الآتية:

الجزر، التفاح، الكرفس، الشمندر، الزنجبيل الطازج.

شرب الماء

شرب الكثير المياه مهم جدا لجميع الأعضاء للتخلص من السموم، حسب موقع webteb.

على المستوى الخارجي

هناك العديد من الطرق الفعالة لإزالة السموم من الجسم، على المستوى الخارجي، منها:

– الاستحمام بماء ساخن جدا لمدة 5 دقائق، ثم يتبع ذلك بالماء البارد لمدة 30 ثانية، قم بذلك ثلاث مرات، ثم اذهب إلى السرير لمدة 30 دقيقة.

– تعرق في الساونا حتى يتمكن جسمك من التخلص من السموم من خلال العرق.

– قم بتمشيط بشرتك بالفرشاة الجافة بحسب موقع gaiam.