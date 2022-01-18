12 عملا سينمائيا والتاريخ يأخذ حصة الأسد

المركز الجزائري للسينما ينظم أسبوع الفيلم الوثائقي يوم 22 جانفي

أعلن المركز الجزائري لتطوير السينما عن تنظيم أسبوع الفيلم الوثائقي خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 جانفي الجاري ببرمجة 12 فيلما سيتم عرضها بقاعة متحف السينما الجزائرية ” سنيماتيك” وهذا وفقا لبيان صادر عن المركز.

وأوضح بيان “السي يا دي سي” أن التظاهرة التي تستنم بالتعاون والتنسيق مع المركز الجزائري للسينما ستعرف عرض عدد من الأفلام على غرار “الألقاب الجزائرية والحقد الفرنسي” لفتيحة بوروين، و”سوفونيس ملكة سيرتا الضحية” للراحل عبد الله تهامي، و”بحرنا” لفتيحة عفيان، وكذلك فيلم “لا هناك ولا هناك” لحسين سعديو هي أفلام ضمن العرض الأول.

إلى جانب عرض أفلام أخرى سبق ونظمت عرضها الأول فقط أو عرضت من قبل على غرار الفيلم الأخير لفاطمة الزهراء زموم “الجسم + الفن” وفيلم “143، شارع الصحراء” لحسن فرحاني.

في البرنامج الذي سطره المركز تتنوع مواضيع الأعمال التي سيكتشفها جمهور السينماتيك خاصة لمحبي الوثائقيات، حيث يكون بمقدور محبي الأعمال التاريخية اكتشاف فيلم “الأمير عبد القادر” لسالم براهيمي، و”الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين” لمحمد لطرش، و”المحتشدات” لسعيد عولمي و”اونريكو ماتي والثورة الجزائرية” لعلي عيادي، و”أندري رافيرو” لجون اسلماير، و”بابل قسنطينة” لسيد أحمد سميان، و”فرّقت بيننا المنصورة” لمريم دوروتي كلو.

وأوضح بيان الجهة المنظمة أن هذه العروض ستقدم بواقع عرضين يوميا.