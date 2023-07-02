12 غرضا نستخدمه باستمرار ولا نعرف سبب وجوده

هناك الكثير من الأشياء المخفية التي لا نعرف سبب وجودها عند استخدام الأشياء العادية اليومية، ولكنها على قدر كبير من الأهمية.

وأصبحت هذه الأشياء جوهرية لدرجة أننا توقفنا عن التساؤل عن سبب كونها على ما هي عليه منذ زمن طويل.

في هذا المقال، سنكشف عن الهدف من 12 غرضا لا ننتبه لوجوده أو نعتقد أنه بلا فائدة.

أقراص غطاء الزجاجات

تعمل الأقراص الموجودة داخل أغطية الزجاجات كعازل للضغط، كما تعمل كحاجز مقاوم للغازات للحفاظ على الصودا طازجة.

درج الفرن السفلي

تعتقد معظم النساء أن درج الفرن السفلي هو مكان لتخزين المقالي وبعض القدور الصغيرة، ولكن الحقيقة أن هذا الدرج مخصص لتسخين بقايا الطعام.

فتحة غطاء القلم

في الولايات المتحدة وحدها، يختنق 100 شخص حتى الموت بواسطة أغطية الأقلام كل عام.

لذلك، من أجل تجنب هذا الخطأ، ابتكر العلماء غطاء قلم به فتحة صغيرة في النهاية تسمح للهواء بالتحرك عبر الغطاء، حتى لا يسد القصبة الهوائية.

ثقوب في الأحذية الرياضية

هذه الثقوب في جوانب الأحذية الرياضية المعروفة بـ “كونفارس” ليست فقط من أجل الذوق الأنيق.

لقد تم إنشاؤها بالفعل للتهوية، حيث أن القماش المستخدم في صنع الأحذية، عندما لا يتم غسله، يمكن أن تنمو فيه البكتيريا بشكل سريع.

الجيب الصغير في سروال الجين

تم اختراعجيبا صغيرافي سروال الجينز ليتجنب رعاة البقر في القرن التاسع عشر تحطيم ساعات الجيب التي كانت تُخزّن عادة في جيب صدرية.

ثقب في شريط القياس

يكمن دور الثقب الصغير في بداية شريط القياس، في المساعدة على استخدامه بشكل فردي دون الحاجة إلى مساعدة شخص آخر.

فبدلا من الاستعانةبمن يمسك ببداية شريط القياس، قم بإدخال مسمار في الفتحة لتثبيته في مكانه أثناء مدّه إلى الطرف الآخر من السطح الذي تريد قياسه.

ثقب في المسطرة

كان مخترعو المسطرة يفكرون مسبقا فيالذي يسمح لمستخدميه ببساطة بتعليق المسطرة على الحائط عند الانتهاء من استخدامها، وفق موقع bestlifeonline.

ثقب في شباك الطائرة

هذا الثقب يُسمّى “الثقب المَنْفَس” وذلك لأنّ الطائرة أثناء تحليقها نحو الأعلى، يحدث انخفاض في ضغط الهواء.

هنا يأتي دور الثقب المنفس ليحافظ على أمان غرفة القيادة وسهولة قيادة الطائرة التي يمكنها التعامل مع تفاوت درجات ضغط الهواء بمساعدة هذا الثقب

أسطوانة الكومبيوتر المحمول

تعمل هذه الأسطوانة على منع حدوث تشويشات كهرومغناطيسية، أثناء التحدث في الهاتف بالقرب من اللاب توب.

جناحان على علب العصير

تقوم شركات العصائر بوضع جناحين على العلب، حيث تبدو مطوية وليس لها أي أهمية، ولكن الهدف من استعمالها هو تمكين الأطفال من الإمساك بالعلبة.

عقدة في مؤخرة القميص

يعود الفضل في وجود عقدة في الجهة الخلفية من القميص إلى رجال القوّات البحرية الأمريكيةالذين يملكون عُقَدًا في مؤخرات قمصانهم ليسهل عليهم تعليقها، بحسب موقع theecofeed.

ثقب في حوض الحمام

قد نعتقد أن الثقب الموجود في حوض الحمام أنه عديم الفائدة، لكن لديه استخدامان مهمان، الأول هو تسريب الفائض من الماء، والثاني هو مساعدة الهواء على الخروج من خلاله، وفقا لموقع brightside.