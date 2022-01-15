12 مباراة بِلا فوز لِوداد تلمسان

أُقيمت مساء السبت فعّاليات مقابلتَين أُخريَين، من عمر الجولة الـ 13 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وتعادل وفاق سطيف سلبا خارج القواعد مع نصر حسين داي، بينما فاز هلال شلغوم العيد على ضيفه وداد تلمسان بِنتيجة (3-1).

واكتفى “النّسر الأسود” بِالتعادل بعد انتصارَين متتاليَين، في حين عادت النصرية لِتتعثّر مُجدّدا، بعد فوز في الجولة الماضية بعيدا عن الدّيار، بدا وأنه لم يكن محفّزا.

وحصد هلال شلغوم العيد أوّل انتصار له، بعد ثلاث مقابلات بِلا فوز. بينما لم يتذوّق وداد تلمسان حلاوة الانتصار، عقب إجرائه 12 مباراة متتالية.

وتألّق مهاجم هلال شلغوم العيد عبد القادر غراب بِتسجيله ثنائية، إحداهما من ركلة جزاء. وهي أوّل أهدافه في بطولة الموسم الحالي.

وتجمّد وفاق سطيف في المركز الـ 4 بِرصيد 23 نقطة، ويتموقع نصر حسين داي في الرتبة الـ 12 بِمجموع 13 نقطة، ويشغل هلال شلغوم العيد المركز الـ 13 بِرصيد 12 نقطة، وبقي وداد تلمسان في الرّتبة الـ 18 والأخيرة بِمجموع 6 نقاط.

وكانت المنافسة قد عرفت أيضا تنظيم مقابلتَين مساء الجمعة، وتُجرى المواجهات الخمس الأخيرة هذا الأحد.