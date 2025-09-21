12 مليون تلميذ يعودون لمقاعد الدراسة اليوم

يعود 12 مليون تلميذ، اليوم الأحد، إلى مقاعد الدراسة لحساب السنة الدراسية 2025-2026. في الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) بالإضافة الى نحو مليون موظف سيلتحقون بدورهم بمختلف المؤسسات التربوية.

وأشرف وزير التربية محمد الصغير سعداوي، على انطلاق الموسم الدراسي بمدرسة الصغير فليسي بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

وخلال كلمة له قال وزير التربية، حرصنا أن يكون الحديث في أول يوم دراسي عن الصحة بالموازاة مع البرنامج البيداغوجي وهناك بعض الأنشطة هذا الأسبوع التي تتخلل هذا البرنامج وهي موجهة بحسب كل مرحلة تعليمية.

وأكد الوزير أن هذا البرنامج يشمل المرافقة والتوعية الصحية للتلاميذ بمختلف أشكالها سواء الحرص على الرياضة والأكل الصحي وكذا الوقاية من المخدرات.

ودعا سعداوي أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين لـ “مرافقة الوزارة في هذا المجال وكذا الجماعات المحلية للالتفاف حول قطاع التربية من أجل مستقبل بلدنا.”

للإشارة كان وزير التربية خلال إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي الجديد، مرفوقا بوزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان والوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

من جهتها سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة الدخول المدرسي لحساب موسم 2025- 2026, مخططا أمنيا وقائيا, مع اطلاق ابتداء من يوم الأحد، حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث مرور.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن أنه تحسبا لانطلاق الموسم الدراسي الجديد “سطرت المديرية العامة للأمن الوطني عبر إقليم اختصاصها بكامل تراب الجمهورية, مخططا أمنيا وقائيا، يتم من خلاله تعزيز انتشار الوحدات العملياتية في الميدان، لمرافقة وإنجاح هذه المناسبة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء”.