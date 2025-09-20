12 مليون تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة

من المنتظر أن يلتحق، غدا الأحد 21 سبتمبر، 12 مليون تلميذ من الاطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) بمقاعد الدراسة لحساب السنة الدراسية 2025-2026، على المستوى الوطني بالإضافة الى نحو مليون1 موظف سيلتحقون بدورهم بمختلف المؤسسات التربوية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، خلال هذه السنة الدراسية الجديدة، أولت وزارة التربية الوطنية اهتماما خاصا بملف الصحة المدرسية، حيث سيخصص الأسبوع الأول لأنشطة صحية وتوعوية تحت شعار “الصحة المدرسية.. من أجل مستقبل صحي آمن”، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.

وسيتم إلقاء درس افتتاحي في اليوم الأول، يتبع بورشات تفاعلية وأنشطة إعلامية وتحسيسية خلال بقية الأسبوع، حول مواضيع الصحة والتغذية السليمة بالنسبة للطور الابتدائي، ومخاطر مشروبات الطاقة والإدمان على الشاشات والمؤثرات العقلية في الطورين المتوسط والثانوي.

كما سيعرف هذا الموسم الدراسي إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي، وهذا في إطار مقاربة تحديث المناهج والبرامج

وكان وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، قد أسدى تعليماته، خلال زياراته التفقدية لعدد من الولايات، في إطار التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2025-2026، بضرورة “الحرص على تسليم المؤسسات التربوية في آجالها المحددة، بما يضمن تمكين التلاميذ من مزاولة دراستهم بها منذ اليوم الأول”.

كما أبرز أهمية ضمان التأطير الإداري والبيداغوجي، خاصة على مستوى المؤسسات الجديدة، مشددا على توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، فضلا عن ضمان نظافة المؤسسات التربوية، وتكييف الهياكل المدرسية، لا سيما في المناطق ذات المناخ الحار.

كما تحظى الرياضة المدرسية بدعم خاص، حيث شدد سعداوي على ضرورة تمكين جميع التلاميذ من ممارسة التربية البدنية والرياضة المدرسية، من خلال تجهيز المؤسسات التعليمية بما يلزم من فضاءات وهياكل رياضية مناسبة، مع إمكانية استغلال الملاعب القريبة والمجهزة لهذا الغرض تحت إشراف أساتذة التربية البدنية، في حال عدم توفر المرافق داخل المؤسسات التربوية.

كما أكد الوزير على ضرورة “إعداد قوائم دقيقة بالمؤسسات غير المربوطة بالشبكة”، مسجلا استعداد وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم هذا المسعى، فضلا عن مواصلة تعميم استخدام الألواح الإلكترونية بالمدارس، لتخفيف ثقل المحفظة، إضافة إلى مواصلة تحسين ظروف التمدرس وجودة التعليم ومواءمتها مع التطور الرقمي.

كما تعزز قطاع التربية الوطنية بجملة من الإصلاحات القانونية والهيكلية الرامية إلى تحسين ظروف العمل والرفع من مستوى الأداء، وفي مقدمتها صدور القانون الأساسي لعمال التربية، والتكوين المستمر للأساتذة، وإدماج الأساتذة المتعاقدين.

كما دعا الوزير في مناسبات عديدة، مديري التربية إلى ضمان انخراط التلاميذ في مختلف المسابقات، على غرار المسابقة الوطنية للابتكار المدرسي والتي ستكون طبعتها الأولى مخصصة لمجال الروبوتيك، وهذا من أجل خلق جو من التنافس العلمي.