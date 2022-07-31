12 منظمة إنسانية تبحث “الحرقة” وأزمة الغذاء والمناخ

في اجتماع بالجزائر لوضع تصور إفريقي مشترك

قالت وزيرة البيئة، سامية موالفي، أن الجزائر “تولي عناية بالغة لاستقرار منطقة الساحل والمحافظة على وحدتها الإقليمية”، معتبرة أن ذلك “مرهون بتضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين دول الساحل”.

وأضافت موالفي، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى المخصص لمناقشة سبل توحيد الجهود والتعاون بين جمعيات ذات الطابع التطوعي والإغاثة عبر دول الساحل والشرق الأوسط وممثلي الحركة الدولية للهلال الأحمر الصليب الأحمر، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد في أكثر من مناسبة على أهمية تعبئة جميع الموارد واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة آثار التغيرات المناخية من بينها المخطط الوطني للمناخ وقانون مكافحة المخاطر الكبرى وكذا إعادة بعث مشروع السد الأخضر بهدف “المساهمة في إنشاء منطقة خضراء منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ”.

من جانبها، أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بالجزائر، الأحد، “يجمع 12 منظمة إنسانية في منطقة الساحل تتقاسم نفس الانشغالات والتحديات” بهدف “تعزيز روابط التعاون بينها”.

وأكدت حملاوي على ضرورة تقييم أرضية العمل المشترك التي وضعها اجتماع أبوجا (نيجيريا)، وهذا تماشيا مع “المعطيات العالمية الجديدة”..

بدورها، رافعت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فليري اوبر، من أجل “توحيد الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية والبيئية والانقسامات العديدة التي تمس الأسر والعائلات الهشة التي لا تحوز على الإمكانيات لمواجهة الصعاب والمشاكل الكونية”.

يذكر أن هذا الاجتماع نظم تحت شعار “الإنسانية تجمعنا” ويتناول المشاركون فيه العديد من المواضيع في مقدمتها “الهجرة غير الشرعية، أزمة الغذاء العالمية والتغيرات المناخية” لوضع تصور للعمل المشترك من خلال ورقة طريق موحدة.