12 من الأدوات المنزلية يجب استبدالها بانتظام

تحتاج العديد من الأدوات المنزلية إلى الاستبدال بانتظام لتجنب العواقب الخطيرة التي تشكل تهديدا صحيا، خاصة تلك التي تُستخدم في المطبخ بشكل يومي.

وتكمن أهمية تغيير الأدوات المنزلية بين فترة وأخرى لكونها تتحول إلى مرتع خصب للبكتيريا والجراثيم التي تسبب الأمراض وتجلب عث الغبار.

في هذا المقال، سنكتشف 12 قطعة منزلية شائعة تحتاج إلى استبدالها ولكن غالبا ما يتم التغاضي عنها.

مناشف اليد

إذا كنت لا تستبدلين مناشف اليد الخاصة بك كل عامين أو نحو ذلك، فمن المحتمل أنها تحتوي على بكتيريا خطيرة.

حصير الحمّام

يتم الاحتفاظ بحصير الحمّام عادة في بيئات رطبة وتكون على اتصال متكرر بالجراثيم، لذلك الاحتفاظ به لفترة طويلة قد يعني أنها أصبحت أرضا خصبة للعفن الفطري.

منشفة الأرضيات

إذا كنت لا تستبدلين منشفة الأرضيات بشكل متكرر، فقد تجعل منزلك أكثر قذارة مما لو لم تقومي بالمسح على الإطلاق.

ويوصي خبراء التنظيف باستبدال المنشفة كل شهرين لضمان أنها تقوم بعملها بشكل جيد، ولا تصبح خطرا من خلال ترك الجراثيم والبكتيريا وراءها.

اسفنجة المطبخ

إذا كنت ترغبين في منع انتشار الجراثيم الخطيرة في جميع أنحاء منزلك، فيجب عليك استبدال اسفنجة المطبخ مرة واحد كل أسبوع.

فإسفنجة المطبخ هي أرضا خصبة للبكتيريا، التي يمكن أن تسبب الأمراض لأنها غالبا ما تُترك مبللة.

مرشح مكيف الهواء

يمنع مرشح مكيف الهواء الأوساخ والغبار من دخول المنزل، ولكن إذا كنت لا تغيرينه بشكل متكرر، فهو ببساطة يضيف تلك الملوثات إلى هواء منزلك.

والأوساخ الموجودة في المرشح تقلل من عمر مكيّف الهواء لأن الأوساخ تُسحب إلى داخل الجهاز فتتلفه، أو ترفع فاتورة الكهرباء

لتفادي هذه المشكلة، يُنصح باستبدال مرشحات المكيف مرة كل ثلاثة أشهر.

أغطية الوسائد

نظرا لأن أغطية الوسائد يمكن أن تؤوي عث الغبار، فيجب غسلها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتغييرها عندما يصيبها التلف.

وكإجراء وقائي، يجب تجنب النوم على الوسائد بشعر مبلل لأنها تصبح أرضا خصبة لعث الغبار والبكتيريا.

مناشف الحمّام

ينصح الخبراء باستبدال مناشف الحمام كل سنتين أو ثلاث سنوات لأنها تحتوي على الإشريكية القولونية، وهي من مسببات الأمراض.

كما أنها تحتوي على العفن والذي يمكن أن يسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لذلك يُنصح بغسل المناشف أسبوعيا بالماء الساخن.

المراتب

تقول إحدى خبيرات التنظيف الأستراليات يجب تغيير المراتب كل 5 إلى 7 سنوات.

تحتوي المرتبة المتوسطة التي يبلغ عمرها 7 سنوات على حوالي 16 مليون بكتيريا مكونة للمستعمرات، مقابل ثلاثة ملايين فقط على مرتبة يقل عمرها عن عام واحد.

ممسحة الأرجل

يساعد تبديل ممسحة الأرجل في الحفاظ على نظافة منزلك بالكامل، لذلك يجب استبدالها كل عامين إذا كانت تبدو سيئة.

ولا شك أن الاحتفاظ بالممسحة لفترة طويلة يجعلها تأوي الأوساخ والبكتيريا مما يجعل بيتك قذرا، وفقا لموقع bestlifeonline.

لوحة التقطيع

استخدام لوحة التقطيع لفترة طويلة ليس جيدا، فيمكن العثور على نحو مليوني من المكورات العنقودية وعشرات الآلاف من بكتيريا الإشريكية القولونية على كل سنتيمتر مربع واحد من سطحها.

لذلك يوصي الخبراء باستبدالها مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

الأعشاب والتوابل

يجب استبدال الأعشاب المجففة مرة واحدة في السنة تقريبا، ويمكن استبدال البهارات المطحونة كل عامين، بينما يمكن أن تبقى البهارات الكاملة طازجة لمدة تصل إلى 4 سنوات.

المكياج

يجب عليك تغيير مكياج العين كل 3 أشهر لتجنب نمو البكتيريا التي قد تسبب عدوى العين.

بالنسبة للمساحيق مثل ظلال العيون وكريم الأساس وأحمر الخدود، استبدليها بعد سنتين، بحسب موقع onegoodthingbyjillee.