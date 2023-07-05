12 نصيحة من الدرك لتفادي احتراق السيارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزيد احتمالية نشوب حرائق بالمركبات، سواء أثناء سيرها أو توقفها، ولهذا يجب الحرص على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات.

وحسب منشور للدرك الوطني فإن عامل الخطورة في احتراق المركبات أساسا يرجع إلى عاملين رئيسيين وهما: الوقود و الدارات الكهربائية، ومنه يجب اتباع هذه الاجراءات:

1- الحرص على الصيانة الدورية للمركبة مع ضرورة المحافظة على المنظومة الكهربائية.

2- تفقد منظومة التبريد والتهوية للمركبة، كما يجب التدرج في قوة المكيف عند تشغيله، مع تجنب تشغيله على أعلى درجة بسرعة.

3- تفقد مستوى الماء في الراديتر.

4- تفقد أسلاك التوصيل والخراطيم.

5- تفحص خزان الوقود ومضخة البنزين.

6- تجنب تخزين المواد القابلة للاشتعال في السيارة.

7- تجنب التدخين في السيارة.

8- مراقبة العلامات والشواهد التحذيرية التي قد تظهر على لوحة القيادة،

9- تعويد النفس على السياقة الدفاعية، من خلال تجنب القيادة المتهورة أو العدوانية التي يمكن أن تصاحبها حرائق المركبات.

10- عدم استبدال البطارية بأنواع أقل سعرا وجودة، على حساب سلامتك وسلامة مركبتك.

11- تجنب ترك أشياء قابلة للاشتعال في المركبة، وأي مواد تحتوي على الكحول .

12- في حال شم رائحة بنزين داخل السيارة، فلا بد من التوقف في الحال والتأكد من عدم وجود تسريب، وفتح نوافذ السيارة لإزالة رائحة البنزين من المركبة.

وذكر الدرك أصحاب المركبات بضرورة توفر مطفأة الحرائق على مستوى المركبة تكون في موضع يسمح للسائق استعمالها وفي وقت وجيز.