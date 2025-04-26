12 ولاية أمريكية تُقاضي ترمب بسبب الرسوم الجمركية

كشفت وكالة أسوشييتد برس، عن تقديم 12 ولاية أميركية، الأربعاء الماضي، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك.

وتسعى ولايات أوريغون وأريزونا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي ومين ومينيسوتا ونيفادا ونيومكسيكو ونيويورك وفيرمونت، من خلال هذه الدعوى القضائية إلى وقف سياسة الرسوم، التي أقرها ترمب مطلع أفريل الجاري، واصفة إياها بـ”غير القانونية وتسببت في فوضى أضرت بالاقتصاد الأميركي”.

وجاء في الدعوى أن السياسة التي أقرها ترمب تستند إلى “أهوائه الشخصية بدلاً من ممارسة السلطة القانونية السليمة”، وتحدت الدعوى ادعاء ترمب بقدرته على فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي استناداً إلى “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية”، وطالبت المحكمة باعتبار هذه الرسوم غير قانونية، ومنع الوكالات الحكومية ومسؤوليها من تنفيذها.

وشهدت عدة مدن أمريكية مظاهرات شعبية عرمة رفضا لاجراءات الرسوم الجمركية، كونها ستؤثر على المستهلك الامريكي الذي سيتكفّل عناء دفع هذه الرسوم المفروة على المنتجات المستوردة وغير المصنعة أصلا في أمريكا، على غرار المنسوجات المصنوعة في الصين وفيتنام.