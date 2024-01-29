120 دواء جديد للأمراض المستعصية قبل نهاية 2024

المدير العام لمجمع "صيدال" يعلن عن تسويقها:

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال وسيم قويدري، الإثنين، أن 120 دواء جديد خاصّ بالأمراض المستعصية سيتم تسويقها قبل نهاية السنة الجارية 2024، منها 30 دواء خاصا بأمراض القلب، مشيرا إلى اعتزام المجمع لتعميم التداوي بالخلايا كبديل لـ60 بالمائة من الأدوية الكلاسيكية لهذه الأمراض التي لن يتم تسويقها مستقبلا.

وأضاف قويدري لدى نزوله ضيفا على برنامج فوروم الأولى للقناة الإذاعية الأولى أنه يجري التركيز حاليا على انتهاج استراتيجية جديدة بهدف إنتاج المزيد من الأدوية المبتكرة في الجزائر ذات قيمة مضافة عالية، وخاصة تلك الموجهة لمعالجة الأورام السرطانية.

وتطرق ضيف فوروم الأولى إلى تطلع المجمع لإنشاء مركز متخصص في العلاج بالخلايا وهي سابقة، الأولى من نوعها على الصعيد الوطني والإفريقي، في خطوة لتسهيل المتابعة العلاجية للمرضى الذين يعانون من تبعات الأمراض المستعصية وفي مقدمتها الجلطات الدماغية والسرطان وأمراض الدم.

وتابع الرئيس المدير العام لصيدال حديثه عن الجهود الحثيثة للمجمع فيما يخص توفير الحد الأقصى من المواد الأولية المستخدمة في إنتاج المضادات الحيوية وفق أسعار مدروسة وتستجيب للقدرة الشرائية للمرضى، وبالتالي تغطية نسبة الاحتياجات الوطنية في تنظيم سوق الدواء لتصل إلى عتبة 27 بالمئة مع نهاية السنة الجارية.

وفي سياق آخر، أشار المسؤول الأول عن “صيدال” إلى إقامة المجمع لجملة من الدورات التكوينية ذات مستوى عالي خلال سنتي 2024 و2025 لفائدة طلبة تخصص التكنولوجيا الحيوية في مختلف الأطوار خاصة في طور الدكتوراه، وذلك تحت إشراف أساتذة أكفاء متخصصين وشركاء فاعلين، وبذلك يتسنى للمعنيين بهذه الدورات الاستفادة من فرص التوظيف في مجالات تكوينهم.