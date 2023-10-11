120 دولة تشيد بوضع حقوق الإنسان في الجزائر

حملت في السابق صورة خاطئة.. زعلاني يكشف:

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، الأربعاء، أن الجزائر حققت أشواطا مشجعة في مجال حقوق الإنسان، نالت من خلالها اعتراف وتقدير 120 دولة خلال مؤتمر جنيف الأخير لهيئة الأمم المتحدة، والتي عبّرت عن إعجابها بالنموذج الجزائري في كيفية معالجة القضايا الحسّاسة، مؤكدا أن تظاهرة ألعاب البحر المتوسط التي احتضنتها وهران العام الماضي، خدمت كثيرا صورة الجزائر وجعلتها ضمن الدول المحترمة التي تقدّس العلاقات الإنسانية وتحفظ كرامة الإنسان، عكس دول أخرى لا زالت شعوبها تعاني الويلات من ظلم الحكام وجبروتهم .

وقال زعلاني، خلال إشرافه على تنصيب المندوبة الجهوية، جليل خيرة، على رأس الجهة الغربية، إن تلك الدول حملت، في السابق، صورة خاطئة عن الجزائر، لكن بعد مسيرات الحراك تغيرت الصورة، وتبيّن أن هناك جهودا ومساع حثيثة للرفع من مستوى حقوق الإنسان في البلاد، معتبرا أن المجلس تم تأسيسه للعمل على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة، ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى، وكذا مع المنظمات غير الحكومية.

وحسبه، فقد تم إنشاء المجلس في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدّل ليتولى مهمة المراقبة، وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة بها، مشفوعة برأيه واقتراحاته، منوّها إلى أنه يتم التواصل مباشرة مع رئيس الجمهورية في القضايا المتشعبة والمعقدة، وساق مثالا عن ذلك، قضية أزمة الدواء الخاص بمرضى السرطان، والذين باتوا يعانون الأمرين، وهو ما دفع بالمجلس الوطني إلى مراسلة الرئيس تبون، لإشعاره بخطورة الوضع ومعاناة المرضى وذويهم للتدخل العاجل وحل الإشكال.

وأضاف زعلاني، أنه يتم زيارة المؤسسات العقابية بصفة دورية منتظمة، للوقوف على أوضاع السجناء، فيما يتعلق بظروف الحبس والنظافة والوجبات المقدّمة، إلى جانب التدخل في مشاكل تعرض المساجين للتعنيف، أو المعاناة من البرودة أو الحرارة في مناطق نائية، والهدف من كل ذلك إنساني، اجتماعي، نافيا أن يكون لهيئته تدخل ومعارضة لقرارات المحاكم، على اعتبار أن العدالة مستقلة في الجزائر ولا يجب انتقاد قراراتها السيدة، معربا عن تفاؤله بخبرة المندوبة الجهوية الجديدة، جليل خيرة، والتي ستكون عين المجلس الوطني على الولايات الغربية، وتنسّق بين القيادة والقاعدة لحلحلة المشاكل وخلق الانسجام اللازم.

سيد أحمد فلاحي