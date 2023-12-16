120 ساعة أمام مترشحي “البكالوريا” و”البيام” لتأكيد التسجيلات

التأخر في دفع الرسوم يؤثر على سير العملية

طلبت مديريات التربية للولايات من أولياء التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، (دورة 2024)، المسارعة لتأكيد تسجيلات أبنائهم قبل انقضاء الآجال المحدّدة سلفا وهي 21 ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية الوقوف على وجود “تهاون” في إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيلات الرقمية، خاصة في الشق الخاص بدفع الرسوم.

وفي إطار متابعة تسجيلات التلاميذ المتمدرسين بأقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، والمترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة، دعت مصالح التمدرس والامتحانات بمديريات التربية للولايات، أولياء الأمور عبر إعلانات تم نشرها في الـ14 ديسمبر الجاري، إلى المسارعة لتأكيد تسجيلات أبنائهم والتي تمت حصريا عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وذلك من خلال دفع التكاليف الخاصة بالامتحانين، بواسطة “البطاقة الذهبية” عبر الموقع المخصّص لذلك.

وشدّدت نفس المصالح على أن آخر أجل لتأكيد التسجيلات هو الخميس 21 ديسمبر الجاري، فيما نبّهت من أن تأخير العملية سيحرم التلاميذ من المشاركة في هذه الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا، الذي يمنح للناجحين تأشيرة المرور إلى الجامعة تتويجا لمسيرة دراسية عمرها 12 سنة.

والجدير بالذكر، أن وزارة التربية الوطنية قد قررت خلال هذه الدورة التخلي عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في هذين الامتحانين، والاكتفاء بملء استمارة التسجيل الإلكترونية المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة، على أن يتم اعتماد تقنية الدفع الإلكتروني في تسديد حقوق التسجيل، وذلك لمواصلة تجسيد الإستراتيجية الوطنية “للتحول الرقمي”.

وفي هذا الصدد، فالتسجيلات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين تجري حاليا في المؤسسات التربوية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، حيث يتكفل رؤساء المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين، في حين تتم العملية بالنسبة للممتحنين الأحرار عبر ملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.