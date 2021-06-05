120 مليون لعرض “هيليوبوليس” أمام طاقم الوزارة!

في زمن التقشف وشدّ الحزام

في الوقت الذي تشتكى فيه أغلب مؤسسات الوزارة الإفلاس وصعوبات مالية، لم يجد المركز الجزائري لتطوير السينما من حرج في كراء جهاز “دي سي بي” مدة ثلاثة أيام من أجل تنظيم عرض خاص لفريق وزارة الثقافة وبعض الإطارات العليا.

مع العلم أن الجهاز يكلف كراؤه ليوم واحد ما لا يقل عن 40 مليونا. العرض الذي كان مقررا بقصر الثقافة يوم الأحد الماضي تأجل لمدة ثلاثة أيام، لأن الإطارات لم يحضروا في اليوم الأول، ما اضطر المركز إلى إعادة كراء الجهاز لليوم الثالث على التوالي.

يحدث هذا في الوقت الذي رفع فيه طاقم الفيلم من فنانين ومخرج شعار “ادفع تذكرتك”، حيث دفع المخرج والفنانون المشاركون في العمل تذاكرهم أينما حلوا، فقد أطلق كل من مراد اوجيت وفوضيل عسول سهيلة معلم وعزيز بوكروني هاشتاك على مختلف منصات التواصل الاجتماعي “لدي تذكرتي” لتشجيع اقتناء تذاكر العروض لدعم العمل.

ق. ث