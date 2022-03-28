127 متعاقد بـ”أنام” يحتجون أمام وزارة الصناعة هذا الثلاثاء

جامعيون ودكاترة يطالبون بالإدماج

قرر 127 متعاقد بصيغة ما قبل التشغيل بوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملون بالمشتلات ومراكز الدعم والاستثمارات عبر 33 ولاية، تنظيم وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام وزارة الصناعة بالأبيار للمطالبة بالإدماج المهني أو رخصة تحويل إلى مؤسسات أخرى في حالة عجز الوكالة على إدماجهم.

وجاء هذا القرار إثر فشل اللقاء الذي جمعهم، الأحد، برئيس الديوان بوزارة العمل والذي لم يخرج بنتائج مرضية لهم، حيث وعدهم بتنفيذ المرسوم التنفيذي 19/336 المتعلق بالإدماج المهني قبل سنة 2023 وعلى مسيري الوكالة السلطة التقديرية في الإدماج.

وفي نفس السياق أكد ممثل عقود ما قبل التشغيل لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، ياحي محمد الأمين في لقاء بالشروق أن رئيس الديوان أوضح لهم أنه تم تمديد تنفيذ المرسوم من 2021 إلى 2023 لوجود مشاكل في التنسيق والأغلفة المالية.

وأضاف الممثل أنهم رفضوا اقتراح مستشارين بالوزارة، استعمال عقود العمل المدعم “cta” كإجراء أولي للإدماج، لعدم وجود ضمانات كتابية رسمية، وأصرّ متعاقدو الوكالة الجامعيين الحاصلون على شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه، تنفيذ المرسوم 19/336 وإدماجهم في مناصب عمل دائمة.

رغم رد الوكالة على إرساليتهم والتي تحوز الشروق نسخة منها، أكد فيها المدير العام المساعد، أن وزارة المالية منحت لهم الاعتمادات المالية الخاصة بالإدماج للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري فقط، بينما رفضت منح الوكالة الاعتماد المالي الخاص بإدماج 127 متعاقد في المجال الاقتصادي.