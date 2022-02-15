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الجزائر
مع تقليص العبء الضريبي على الخبازين.. رئيس الجمهورية يقرّر:

13 ألف دينار لفائدة البطالين بداية من مارس

وليد. ع
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13 ألف دينار لفائدة البطالين بداية من مارس
أرشيف

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن منحة البطالة تبلغ 13 ألف دينار وستمنح ابتداء من شهر مارس المقبل.

وأوضح الرئيس تبون في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بثها الثلاثاء، التلفزيون العمومي، أن “الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب”.

وتترافق هذه المنحة مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها، حسب تصريحات رئيس الجمهورية الذي أكد بأن المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022.

وزيادة عن ذلك، أعلن الرئيس تبون عن إجراء جديد لتقليص العبء الضريبي على الخبازين، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل. وعليه، فإن الضرائب بالنسبة للخبازين ستحتسب على الأرباح فقط بعدما كانت تحتسب سابقا على رقم الأعمال بشكل كلي.

وسيتم ترسيم القرار في قانون المالية التكميلي المقبل، كما أكد الرئيس قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لافتا إلى أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف أنه بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول، لا يمكنها الآن اقتناء سوى ثلث هذه الكميات. وصرح بهذا الخصوص: “كانت هناك رسوم بـ5 بالمائة على بعض المواد الاستهلاكية في الميزانية، وقررنا تأجيلها…”.

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