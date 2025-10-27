13 ألف مليار مستحقات عالقة لدى شركات التأمين!

تخص 1.6 مليون ملف.. وعلى رأسها تعويضات حوادث السيارات

رقم أعمال القطاع يقفز إلى 10 آلاف مليار بزيادة تفوق 8 بالمائة

مساهمات النشاط التكافلي بلغت 50 مليار في الثلاثي الثاني من 2025

يسجّل قطاع التأمينات في الجزائر، خلال النصف الأول من سنة 2025، أداءً إيجابياً بإيرادات بلغت نحو 99.5 مليار دينار أي ما يقارب 100 مليار دينار أو 10 آلاف مليار سنتيم، بزيادة تفوق 8 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، غير أن تحدي التعويضات يبقى أبرز العقبات أمام شركات التأمين، حيث تجاوز عدد الملفات العالقة 1.6 مليون ملف بقيمة تفوق 130 مليار دينار.

ويحتل فرع تأمين السيارات صدارة النشاط، مستحوذاً على 69 بالمائة من المبالغ المسوّاة و57 بالمائة من التعويضات غير المسوّاة، في وقت تراجع فيه معدل التسوية إلى 19.1 بالمائة فقط مقارنة بـ26.9 بالمائة في 2024.

وحسب مذكرة صادرة عن المجلس الوطني للتأمينات، تخص الثلاثي الثاني من سنة 2025، اطلعت عليها “الشروق”، بلغ رقم أعمال السوق الوطني للتأمينات 99.5 مليار دينار أي 9950 مليار سنتيم إلى غاية 30 جوان 2025، مسجّلا زيادة بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024. واستحوذت تأمينات الأضرار على 81.1 بالمائة من النشاط، مقابل 12.2 بالمائة لتأمين الأشخاص.

أما النشاط التكافلي أي التأمين الإسلامي، فبلغ مجموع المساهمات فيه 500.3 مليون دينار أي 50 مليار سنتيم، منها 264.6 مليون دينار للتكافل العام و236.2 مليون دينار للتكافل العائلي، بما يمثل 0.5 بالمائة من السوق، في حين سجلت عمليات القبول الدولية أي عقود إعادة التأمين من الخارج إيرادات قدرها 6.2 مليار دينار، بزيادة 5.2 بالمائة، أي ما يعادل 6.2 بالمائة من السوق الإجمالية.

من جهة أخرى، بلغت قيمة التصريحات المصرّح بها خلال الفترة نفسها 51.1 مليار دينار أي بزيادة 9 بالمائة، بعدد ملفات قدره 1.016302 أي بزيادة 14.2 بالمائة، وتمت تسوية 718.538 ملف بمبلغ إجمالي 35.9 مليار دج، بزيادة 12.1 بالمائة من حيث القيمة و2.8 بالمائة من حيث العدد، غير أن معدل التسوية الإجمالي انخفض إلى 27.1 بالمائة، أي تراجع بـ13.2 نقطة مقارنة بـ2024.

وفي فرع تأمينات الأضرار، بلغت التصريحات المصرّح بها 46 مليار دينار بزيادة تعادل نسبتها 8.8 بالمائة، منها 90 بالمائة تخص فرعي السيارات والحريق والمخاطر المتنوعة، وبلغ عدد الملفات المصرّح بها 646.534 ملف أي بنسبة سلبية بـ1.5 بالمائة، في حين تمت تسوية 432.738 ملف بنسبة سلبية تعادل 14 بالمائة، أما الخسائر غير المسوّاة إلى غاية 30 جوان 2025، فبلغت 130.2 مليار دينار، بزيادة 11.9 بالمائة مقارنة بنهاية 2024.

وحسب توزيع الحوادث والتصريحات المسجلة، مثّلت السيارات 69 بالمائة من المبالغ المسوّاة، و57 بالمائة من الخسائر غير المسوّاة، مقابل 26 و37 بالمائة على التوالي لفرع الحرائق، و5 و6 بالمائة للفروع الأخرى.

كما أظهرت بيانات المجلس أن عدد الملفات العالقة إلى غاية 31 ديسمبر 2024 بلغ 1.68 مليون ملف بارتفاع عادل 8.7 بالمائة بقيمة 130.2 مليار دينار أي بزيادة عادلت 11.9 بالمائة، مع أكبر زيادات في فروع السيارات عادلت 16.7 بالمائة، والنقل بزيادة عادلت 27.6 بالمائة والحرائق 10.1 بالمائة.

أما معدلات التسوية حسب الفروع، فقد بلغت 19.1 بالمائة في السيارات مقابل 26.9 بالمائة سابقا، و19.1 بالمائة في الحرائق، و36 بالمائة في التأمين الفلاحي، و10 بالمائة في النقل، و29 بالمائة في تأمينات الأشخاص.

وبلغ المعدل العام للتسوية بالقيمة 19.6 بالمائة، بانخفاض بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بالنصف الأول من 2024.