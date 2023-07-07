13 أوت آخر أجل لإنهاء توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء

الوزارة أمرت مديري الجامعات بالإسراع في العملية

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري المؤسسات الجامعية بضرورة إنهاء مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة المساعدين صنف “ب”، من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء، قبل تاريخ 13 أوت المقبل، لضمان التأطير مع الدخول الجامعي المقبل .

ووضعت الوزارة رزنامة لتنظيم عمليات التوظيف أو المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” بعنوان سنة 2023، إذ انطلقت من الخميس 6 وإلى غاية 11 جويلية أول مرحلة وتخص تبليغ المؤسسات الجامعية بالمناصب المالية الشاغرة وتحويل ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية للمؤسسات الجامعية وفي حدود المناصب المالية المفتوحة بكل مؤسسة جامعية، وخلال نفس الفترة يتم إيداع من طرف مديرية الموارد البشرية لمشروع الحالة “ب” التعديلية لدى مصالح وزارة المالية للتأشير عليها وتعديل مقررات توزيع المناصب المالية الشاغرة بعنوان 2023 وفقا للحالة “ب” التعديلية وتبليغها إلى المؤسسات الجامعية.

أما المرحلة الثانية، فستكون يوم الأربعاء 12 جويلية، حيث يتم الإعلان عن فتح مسابقات التوظيف من طرف المؤسسات الجامعية وتبليغ محاضر اللجان التقنية لدراسة ملفات الترشح المقبولة والمرفوضة للمشاركة في المسابقات، وإيداع الملف لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة من طرف المؤسسات الجامعية المعنية والحصول على الرأي المطابق لفتح المسابقة، ليعلن عن قائمة المترشحين والمؤسسة المحول ملفهم إليها يوم الثلاثاء 13 جويلية 2023 وهذا عبر موقع الوزارة، لتتم في الفترة من الأحد 16 إلى غاية 20 جويلية دراسة ملفات المترشحين من طرف اللجان التقنية المكلفة بهذا الغرض، وتحرير محضر يبلغ إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المركزية أو المحلية، حسب الحالة، مع إخطار المترشحين المرفوضة ملفات ترشحهم عبر البريد الموصي عليه أو البريد الإلكتروني للمترشح أو بكل وسيلة رسمية ملائمة أو تحميلها من المنصة الرقمية وذلك قصد تمكينهم من إيداع طعونهم عبر المنصة الرقمية في الفترة من السبت 22 إلى غاية 31 جويلية 2023 أي خمسة أيام قبل تاريخ المقابلة على الأقل، حيث تتم دراسة الطعون المودعة من طرف المترشحين المرفوضة ملفاتهم، عند الاقتضاء، مع تبليغ المترشحين المقبولة ملفاتهم بعد الطعن لإجراء المقابلة وتبليغ المترشحين الذين رفضت طعونهم، وإرسال نسخة من محضر اللجنة التقنية بعد الطعن إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة.

وفي السياق، ستُقيم ملفات المترشحين وفقا لمعايير التقييم المعتمدة في التوظيف عبر المنصة الرقمية من السبت 22 جويلية إلى غاية تاريخ 3 أوت، فيما حددت فترة إجراء المقابلات مع اللجان من السبت 05 إلى غاية الخميس 10 أوت 2023 .

وطلبت الوزارة من مديري المؤسسات الجامعية المعنية الإعلان عن النتائج ابتداء من الأحد 13 أوت 2023 من خلال إعداد محاضر الإعلان عن المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقات التوظيف حسب درجة الاستحقاق وكذا المترشحين الناجحين في القائمة الاحتياطية بالترتيب وحسب درجة الاستحقاق وتبليغها إلى المصالح المركزية أو المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، حسب الحالة.

وشددت الوزارة على ضرورة إنجاح العملية تحسبا للدخول الجامعي المقبل لضمان التأطير اللازم للطلبة من جهة، ولتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد شهر ماي المنصرم والرامية إلى توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، وهذا بعد الموافقة على مقترح وزير التعليم العالي لإنهاء أزمة الدكاترة البطالين .