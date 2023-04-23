13 إرهابيا من “جند الأنصار” أمام جنايات بومرداس

أحد المتهمين اغتال مواطنا بسبب مشاكل عائلية

برمجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، ملف قضية تضم 13 متهما ينحدرون من بلدية سيدي داود وأولاد عيسى، من بينهم إرهابيان خطيران نشطا تحت لواء كتيبة الأنصار تحت قيادة “العكروف الباي” المدعو “الفرماش” توبعا بعدة جرائم منها الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة باستعمال سلاح ظاهر ووضع آلة متفجرة ودعوة الشباب للتجنيد، وسلطت عليهم المحكمة عقوبة السجن المؤبد، أما 11 متهما فتورطوا في دعم وإسناد الجماعات الإرهابية وعدم إبلاغ السلطات عن جناية.

وقائع قضية الحال تعود إلى نهاية سنة 2017 بعد أن وردت معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي داود وكذا المعلومات المتحصل منها من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس في إطار متابعة نشاط وتحركات الجماعات الإرهابية عبر إقليم بلدية أولاد عيسى، حيث تم تحديد نقطة تواجد الإرهابيين المبحوث عنهما “و.ر” و”د.ب” وذلك ببلدية أولاد عيسى مركز، وعليه قامت القوات المشتركة للدرك الوطني والجيش الوطني بالتنقل إلى أولاد عيسى والقيام بعملية تمشيط وتطويق للمكان، ثم وقع اشتباك مع العناصر الإرهابية ونتج عنه توقيف الإرهابي “و.ر” وإصابة الإرهابي الآخر “د.بلقاسم”، كما تم استرجاع سلاحيهما الناريين من نوع سيمينوف وكلاشنيكوف كما تم العثور على 3 مخابئ للإرهابيين تم تدميرها وقنبلة مزروعة قريبة من مكان الاشتباك تم تدميرها.

ولدى تحويل المتهمين على التحقيق، صرح “و.رابح” أنه التحق بالجماعات الإرهابية المسلحة سنة 2011 بمساعدة إرهابي التقاه بسجن الحراش، حيث كان يقضي عقوبة 4 سنوات عن تهمة دعم وإسناد الإرهاب، وعرض عليه هذا الأخير الالتحاق بالجماعات المسلحة، وفعلا وبعد خروجه من السجن تواصلا وساعده في الالتحاق بالتنظيم، حيث كانت بدايته في منطقة سيد علي بوناب وفي سنة 2012 انتقل إلى كتيبة جند الأنصار تحت إمارة “العكروف الباي” المدعو “الفرماش”ّ، وخلال السنوات التي قضاها في التنظيم، شارك في العديد من الجرائم في مقدمتها عملية قتل ابن قريته “ر.ن” بدافع الانتقام بسبب نزاع عائلي حول عقار إضافة إلى مشاركته في وضع متفجرات على الطريق العام واستهداف عناصر للجيش الوطني الشعبي مع ابتزاز أهالي القرية بحجة دفع الزكاة للتنظيم والعمل على تجنيد الشباب.

من جهته، المتهم “د.ب” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 متابع بنفس جرائم شريكه، حيث قام بأعمال إرهابية بعد الانخراط في صفوف الجماعة الإرهابية، كما قام رفقة “و.ر” بإنشاء مجموعة دعم وإسناد لتزويدهم بالمؤونة والمال وكذا تزويدهم بالعتاد ووسائل المعيشة، حيث صرح رفقة “و.رابح” بأسماء عناصر الدعم المتورطين في قضية الحال والبالغ عددهم 11 متهما.