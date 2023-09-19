13 جزائريا معنيون بمختلف المنافسات الأوروبية للأندية

في غياب رياض محرز الذي خرج من القارة العجوز

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات رابطة أبطال أوربا، على أن تكتمل سهرة الأربعاء وتدخل بعدها أوربا ليغ وكأس المؤتمرات المنافسة سهرة الخميس، وما يميّزها هذا الموسم، هو تواجد 13 لاعبا جزائريا غالبيتهم من المنتخب الوطني الأول ضمن هذه المنافسات التي يتابعها مئات الملايين في العالم.

ما يميز النسخة الجديدة هو غياب رياض مخرز بعد ست سنوات كان يلعب فيها وفي قمتها، أي رابطة أبطال أوربا وكان يتألق بالتسجيل، كما يغيب سفيان فيغولي عن المنافسة وهذا منذ أن غادر فريق غلاتا ساراي التركي منذ ثلاث سنوات سبق له اللعب أوروبيا مع فالونسيا الإسباني، كما يغيب إسلام سليماني الذي صال وجال في مختلف المنافسات الأروبية وكان هدافا ومبدعا فيها مع خمسة فرق وهي سبورتينغ لشبونة وليستر سيتي وفينارباخشي التركي وانتهاء بليون الفرنسي وأندلخت البلجيكي.

الجزائريون وعدم ثلاثة فقط باشروا منافسة رابطة أبطال أوربا، وهم رامز زروقي مع فريقه فينورد الهولندي الذي استقبل أمس سلتيك غلاسكو الأسكتلندي، كما استقبل الميلان في غياب إسماعيل بن ناصر نيو كاسل بسبب الإصابة، وعاد أيضا رامي بن سبعيني إلى رابطة أبطال أوربا التي سبق لعب منافستها ولكن هذه المرة مع بوريسيا دورتموند التي استقبلت باريس سان جيرمان. وتبدو حظوظ الأندية التي يلعب لها الثلاثي متوفرة للتأهل للدور الثاني ولكنها، جميعا بعيدة عن الترشيحات للتتويج أو حتى التألق في هذه المنافسة القوية.

أما في منافسة أوربا ليغ، فهي مزدحمة باللاعبين الجزائريين، بداية من ثلاثي ليل حكيم زدادكة ونبيل بن طالب وآدم وناس الذين سيدخلون المنافسة سهرة الخميس، إضافة إلى سعيد بن رحمة الذي تمكن ناديه بعد التتويج بكأس المؤتمرات للارتقاء إلى أوربا ليغ، حيث سيستقبل ويست هام بطل صربيا في مباراة سهلة، ولفريق ويست هام كل الحظوظ للتألق وحتى التتويج بهذه الكأس. أما الوافد الجديد على أوربا ليغ، فهو أمين عمورة المنضم لاتحاد سانت جيواز البلجيكي، الذي سيستقبل تولوز الفرنسي الذي كان ينشط فيه فارس شعيبي. ويستقبل ران الفرنسي بلاعبه أمين غويري الذي يثير جدلا في الصحافة الفرنسية، الفريق الإسرائيلي مكابي حيفا، في الوقت الذي يمتلك عيسى ماندي مع فريقه فياريال فرصة اللعب كأساسي في نفس المنافسة الأوروبية، عند سفر الغواصات الصفراء إلى العاصمة اليونانينة أثينا لمواجهة بناتينايكوس.

حسام عوار أيضا سيسافر مع روما إلى بلاروسيا لمواجهة بطلها في أوربا ليغ، وهو الذي سبق له لعب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، في زمن كورونا مع ناديه السابق ليون الفرنسي.

أما في كأس المؤتمرات، فلا يوجد سوى لاعبين إثنين جزائريين وهما رشيد غزال الذي سيطير مع بيشيكتاش التركي إلى بروج البلجيكي، وفارس شعيبي الذي سيلعب أول منافسة أوروبية في حياته مع فرانكفورت الألماني وهي كأس المؤتمرات.

13 لاعبا، هو رقم كبير جدا ويشكل فريق كامل في منافسات قوية ومتنوعة وتمنح للمشاركين فيها التواجد البدني والذهني الدائم في قمة العطاء وتمنح جمال بلماضي لاعبين جاهزين لما ينتظره من مواعيد بداية من أكتوبر القادم عندما يواجه وديا الرأس الأخضر في قسنطية ومصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.