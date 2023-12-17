13 خطأ عليك تجنبه خلال فصل الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة،يمارس الكثير من الناس تصرفات داخل المنزل وخارجه، يعتقدون أنها مناسبة للجو البارد، بينما هي أخطاء يجب تجنبها.

ومن بين الأخطاء التي تُرتكب في فصل الشتاء، صب دلو من الماء الساخن على الزجاجي الأمامي للسيارة بهدف إزاحة الجليد الأمر الذي يتسبب في تصدعه.

وفيما يلي، أخطاء أخرى يوصي الخبراء بعدم الوقوع فيها إلى أن يمر فصل الشتاء.

ارتداء ملابس قطنية

يسرق القطن حرارة جسمك بسرعة كبيرة، مما يتركك باردا مرتجفا، لأن القطن يمتص ما يصل إلى 27 ضعف وزنه من الماء، مما قد يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم.

سكب الماء الساخن على الزجاج

قد يؤدي الاختلاف في درجة الحرارة بين الماء الساخن وسيارتك المتجمدة إلى تشقق الزجاج الأمامي، لذلك تجنب هذا التصرف واستعمل مكشطة الجليد.

الضغط على الفرامل

إذا قمت بالضغط على الفرامل بقوة عند الاصطدام برقعة من الجليد فمن المؤكد أنك ستخرج عن نطاق السيطرة وتصطدم بحركة المرور أو الحاجز الحديدي.

ولتجنب وقوع حادث مكلف، حافظ على هدوئك وأدر عجلة القيادة برفق في الاتجاهالذي تنزلق فيه واضغط على الفرامل برفق.

السرعة أثناء تساقط الثلج

استعمال السرعة أثناء تساقط الثلج قد يسبب حادثا خطيرا لأن طبقة منالجليد قد تكون تكونت تحت الثلج، وإذا كنت مسرعا، فإن كل شيء ينحدر من هناك.

غلق الستائر

يؤدي إبقاء الستائر مغلقة إلى إبعاد دفء ضوء الشمس الذي قد يكون مصدرا مهما للحرارة، مما يجعل المنزل باردا ورطبا وبالتالي رفع درجة حرارة المدفأة.

تجنب واقي الشمس

سوف يؤدي البرد والثلج إلى الإضرار ببشرتك بنفس القدر الذي قد يلحق به الضرر بعينيك.

استخدمي واقيا للشمس واسع النطاق على وجهك والمناطق المكشوفة الأخرى قبل الخروج.

عدم ارتداء القفازات

يقول موقع WebMD إن الجلد الموجود على أيدينا أرق من الأجزاء الأخرى من الجسم، مما يعني عددا أقل من الغدد الدهنية.

إن عدم حمايتها بالقفازات في الشتاء سيؤدي إلى حكة وجفاف وتشقق الجلد.

عدم استخدام مرطب للشعر

يمكن أن يتسبب فصل الشتاء في أن تصبح خصلات شعرك جافة وهشة، مما يؤدي إلى تكسر الشعر وجعله غير صحي للغاية، لذلك يجب استخدام المرطب، بحسب موقع weather.

معاطف رخيصة

يستحق المعطف الادخار من أجله لأنك سترتديه طوال الوقت خلال أجواء متقلبة ودرجات حرارة منخفضة، لذلك يُفضل عدم اشتراء معاطف رخيصة.

شرب كمية أقل من الماء

صحيح أننا لا نشعر بالعطش في الشتاء كما نشعر به في فصل الصيف، لكن أجسامنا تحتاج إلى لترين من الماء يوميا خلال فصل الشتاء لتبقى رطبة.

الإفراط في ارتداء الملابس

الإفراط في ارتداء الملابس في الشتاء يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وعندما يتبخر العرق، فإنه يجعلنا نشعر بالبرد.

النوم الزائد

يُعد النوم الزائد في الشتاء أمرا سيئا، لأنه يزعج دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

تجفيف الملابس داخل المنزل

العديد من المركبّات الأساسية المتطايرة يتم إطلاقها في المنزل عندما تجف ملابسك داخل الغرفة، ما يؤدي إلى زيادة التهابات الجهاز التنفسي عند الأطفال والكبار، وفقا لموقع yabibo.