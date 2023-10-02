13 خطرا صحيا للهواتف المحمولة يجب ألا تتجاهله

أثبتت الدراسات الحديثة أن الهواتف المحمولة تشكل خطرا كبيرا على الصحة، ما يجعل استخدمها بشكل يومي سببا في الإصابة بالعديد من الأمراض.

سنناقش في هذا المقال أهم 13 تأثيرا ضارا بالصحة الجسدية والنفسية والسلوكية نتيجة الاستخدام اليومي للهواتف الذكية.

انتشار العدوى

إذا كنت تستخدم هاتفك في الحمّام أو السوق أو المستشفى أو غيرها من الأماكن العامة، فاعلم أنه أصبح ملوثا بالبكتيريا.

في هذا الصدد، أجرى باحثون دراسة في السنة الجاريةبجامعة لندن، وقاموا بقياس مستويات البكتيريا في 400 هاتف محمول.

ومن المثير للصدمة أن 92 بالمائة من هذه الهواتف تحتوي على بكتيريا، لذلك ينصح الخبراء بتنظيفها بشكل متكرر أكثر من مرة في الأسبوع.

الصحة الإنجابية

يؤثر إشعاع الهواتف المحمولة سلباعلى الصحة الإنجابية، خاصة عند الذكور.

في هذا السياق، أشارت دراسة أجريت عام 2023 إلى أن استخدام الهواتف المحمولة بكثرة يعد أحد العوامل الرئيسية المسببة للعقم عند الرجال.

ضعف السمع

تصدر الهواتف المحمولة إشعاعات ضارة تلحق الضرر بالأذن الداخلية، وخاصة الأنسجة الحساسة، ويمكن أن تسبب فقدان السمع عند مستوى الترددات العالية.

وتشير دراسة أجريت عام 2006 إلى أن فقدان السمع على مستوى أعلى يرتبط بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية التي تولدها الهواتف لفترة طويلة.

آلام العمود الفقري

يُعد ألم العمود الفقري من المشكلات الشائعة لدى المستخدمين الذين يميلون باستمرار إلى الأسفل لاستخدام هواتفهم المحمولة.

سرطان الدماغ

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الهواتف المحمولة لديها القدرة على بث موجات الراديو، حيث يعمل هذا الإشعاع غير المؤين كعامل محتمل يسبب السرطان.

يمتص دماغك الإشعاع الناتج عن الهواتف المحمولة، وهذا الإشعاع يؤدي إلى تسخين أنسجة المخ، وهذا بدوره يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الدماغ.

زيادة مخاطر الحوادث

كشفت دراسة أجريت هذه السنة، أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يزيد من معدل الاصطدامات بنسبة 70 بالمائة، مقارنة بالسائقين الذين لم يستخدموا الهاتف.

ضعف الرؤية

أحد أكبر المخاطر للهواتف المحمولة هو التسبب في ضعف صحة البصر، حيث يمكن لموجات الراديو أن تسبب تأثيرات حرارية على عينيك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعرض للضوء الأزرق البنفسجي المنبعث من الشاشة يمكن أن يعرضك للإصابة بالضمور البقعي، وهو ما يسبب العمى.

زيادة التوتر

إذا كنت تقوم بفحص هاتفك المحمول كل عدة دقائق، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التنبيهات والإشعارات والرنين بالاهتزاز المستمر يمكن أن تجعلك أكثر إرهاقا.

مشاكل في القلب

أشارت دراسة حديثة، إلى أن الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهواتف تؤثر سلبا على الأشخاص الذين يعانون من نقص تروية القلب لأنها ستغير نشاط تخطيط كهربية القلب.

الأرق

إذا كنت تستخدم هاتفك في الليل ستصاب بالأرق، لأن الضوء المنبعث من الهاتفسيؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية لجسمك ويحفز إنتاج الهرمون، بحسب موقع vkool.

السلوك العنيف

كلما زاد تعرضك للأخبار ومقاطع الفيديو وغيرها من أشكال المحتوى التي تتناول العنف، زاد احتمال تطوير سلوك عنيف لديك، خاصة بالنسبة للأطفال.

زيادة الوزن

عندما تقضي 5 ساعات على الأقل يوميا على الهاتف، فإنك بالطبع تفوت ساعات أو حتى دقائق من ممارسة التمارين اليومية وطهي وجبات صحية.

باختصار، تصبح غير نشط، كما أن الضغط الذي يسببه لك الهاتف الذكي يشجع جسمك على البحث عن المزيد من الطعام، وبالتالي زيادة الوزن.

انخفاض التفاعل الاجتماعي

عندما تتصل بالعالم الافتراضي، فإنك تنقطع عن العالم الحقيقي وفقا لبحث أجرته جامعة “إسيكس”بانجلترا.

بمعنى أن الأشخاص الذين يعتمدون بشكل أكبر على هواتفهم الذكية لديهم جودة علاقات منخفضة وثقة أقل بشركائهم أو عائلاتهم.

ويشير بحث أجرته جامعة ميريلاند إلى أن استخدام الهواتف الذكية يمكن أن يطور سلوكا أنانيا ومعاديا للمجتمع لدى الناس، وفقا لموقع mobilecon.