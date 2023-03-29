13 خطوة للحفاظ على نضارة بشرتك في رمضان

يؤثر الصيام على نضارة البشرة وإشراقتها بسبب الجفاف الأمر الذي يجعلها تبدو شاحبة وفاقدة للحيوية، لذلك تحتاج إلى عناية يومية.

لذلك يقترح خبراء التجميل خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتجنب مشاكل البشرة خلال شهر رمضان

شرب الماء بكثرة.

تصاب البشرة بالجفاف خلال شهر رمضان بسبب قلة تناول السوائل، لذلك فإن شرب الكثير من الماء بعد الإفطار ضروري جدا.

استخدام مرطب

استخدام كريم ترطيب جيد مرتين في اليوم، في جميع أنحاء الوجه.

تجنب الدهون والكربوهيدرات

تجنب الدهون المشبعة والكربوهيدرات خاصة الأطعمة المصنعة ومنتجات القمح الأبيض.

واقي شمسي

الحماية من الشمس إلزامية مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام عامل الحماية من الشمس +50 كل ساعتين.

استخدام غسول مناسب

تجنب غسول الوجه الذي يحتوي على الصابون القاسي واستخدام غسول لطيف بدلا من ذلك.

فيتامين سي

تعتبر علاجات الوجه التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي وفيتامين سي ضرورية لإشراق البشرة وتجديد شبابها.

الحفاظ على نظافة الشعر

عدم استخدام أي مقشرات قاسية لأنها تسبب ندبات،مع الحفاظ على نظافة الشعر لأن صحة فروة الرأس والشعر تؤثر أيضا على الوجه، بحسب موقع gulfnews.

التقليل من الكافيين والمشروبات الغازية

التقليل من الكافيين والمشروبات الغازية لأنهما يمتصان المعادن في الجسم، مما يؤثر سلبا على البشرة.

تناول المكسرات

المكسرات مثل، الكاجو واللوز، يلعبان دورا كبيرا في تجديد شباب البشرة لأنهما يحتويان على نسب كبيرة من الألياف والأحماض الدهنية.

تجنب السكر

يتسبب السكر في شيخوخة الجلد، ويؤدي إلى انهيار الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ترهل الجلد والتجاعيد.

استخدام منتجات طبيعية

لابد من استخدام منتجات طبيعية وعضوية للعناية بالبشرة خالية من المواد الكيميائية، وفق موقع savoirflair.

الإفطار بكوب ماء دافئ

الإفطار بكوب من الماء وعصير الليمون الطازج، أو بملعقة من خل التفاح، حيث يؤدي على الفور إلى عملية التمثيل الغذائي.

التقشير الأسبوعي

استخدام المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع للمساعدة في الكشف عن خلايا الجلد الجديدة وإزالة الملوثات التي يصعب إزالتها، حسب موقع en.vogue.