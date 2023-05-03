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اقتصاد
إلى جانب مشاركة 15 متعاملا اقتصاديا

13 شركة جزائرية بمعرضين للخضر والفواكه والدواجن بإيطاليا لأول مرة

حسان حويشة
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13 شركة جزائرية بمعرضين للخضر والفواكه والدواجن بإيطاليا لأول مرة
ح.م

شاركت الجزائر في معرضين متزامنين بمدينة ريميني بإيطاليا على البحر الأدرياتيكي، الأول كضيف شرف ويخص بتربية الدواجن وإنتاج البيض واللحوم البيضاء، والثاني خاص بالخضر والفواكه، وحضرهما فرع التصدير للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”، بفضاءين باسم “الجزائر”، إضافة إلى مشاركة 15 متعاملا تمت دعوتهم إلى هذا الحدث، من طرف مكتب الجزائر لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية .
وأفاد مدير مكتب الجزائر لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية غابريالي باروني لـ”الشروق”، بأنه تمت دعوة 15 متعاملا ومشتريا من الجزائر إلى المعرضين، منهم 11 في صالون تربية الدواجن، و4 في معرض الخضر والفواكه .
وأوضح باروني، أنه تم برمجة لقاءات للوفدين الجزائريين مع شركات إيطالية عارضة، إضافة إلى ندوات تقنية وزيارات لمقرات شركات محلية.
وأشار المتحدث، إلى أن مكتب الوكالة قام بتسهيل عمليات التواصل بين “تصدير/ صافكس”، وهو فرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، والمنظمين الإيطاليين بشركة معارض “تشيزينا”، حتى تتمكن الجزائر رسميا من المشاركة في هذه المعارض التجارية لأول مرة.
وحسب باروني، فقد كللت الجهود بحضور 13 عارضا جزائريا، 8 منهم شاركوا في معرض للخضر والفواكه، في حين شارك 5 عارضين في صالون لتربية الدواجن. وينظم المعرضان في الفترة ما بين 3 إلى 5 ماي الجاري بمدينة “ريميني” الايطالية.

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