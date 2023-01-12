13 طعاما ومشروبا يدفئون الجسم في الشتاء

تمتلك بعض الأطعمة والمشروبات الساخنة صفات مختلفة يمكنها أن تساعد في إبقاء الجسم دافئا في الشتاء.

ففي فصل الشتاء ينخفض معدل التمثيل الغذائي لدينا للحفاظ على الطاقة وبالتالي الحفاظعلى دفء جسمك.

ويمكن للأطعمة والمشروبات الساخنة أيضا أن تزيد من درجة حرارة جسمك لتجعلك تشعر بالراحة، وتعزز مناعتك.

ومن بين هذه الأطعمة والمشروبات:

الزنجبيل

الزنجبيل هو غذاء تمثيلي يعمل على تدفئة الجسم في الشتاء.

يتميز الزنجبيل بخصائص توسع الأوعية، أي أنه يعمل على إرخاء الأوعية الدموية، ما يساعد على زيادة تدفق الدم ويتسبب في ارتفاع حرارة الجسم.

اليوسفي( المندرين)

لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء، من الجيد تناول ما يكفي من فيتامين لأنه يعزز المناعة.

الثوم

يشتهر الثوم بخصائصه الدافئة، مثله مثل البصل، والكرّاث.

تظهر الأبحاث أن الثوم يعزّز توليد الحرارة (عملية استقلاب الجسم لمادة مغذية لإنتاج الحرارة).

اللحوم

يصعب هضم البروتينات أكثر من الكربوهيدرات أو الدهون، ويمكن أن تساعدك الوجبة الغنية بالبروتين على تدفئة جسمك.

كما أن اللحوم غنية بالمعادن مثل الحديد وفيتامين ب، والتي يمكن أن تساعد في تدفئة جسمك إذا كنت تعاني من نقص الحديد.

القرفة

القرفة هي توابل الشتاء لأن لديها خصائص حرارية،ويمكن أن ترفع درجة حرارة جسمك في الطقس البارد.

الموز

تساعد فيتامينات ب والمغنيسيوم في الموز في القيام بتدفئة الجسم في الشتاء.

كما تدعم هذه العناصر الغذائية صحة الغدة الدرقية والغدة الكظرية، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم في الطقس البارد، كما ورد في موقع brainmd.

الحساء

يعتبرالحساء من الأطعمة المفضلة لفصل الشتاء، وتناوله ساخنا يمكن أن يزود جسمك بالحرارة.

القهوة

ليس هناك من ينكر أن كوبا من القهوة الساخنة يمكن أن يشعرك بالدفء.

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي ولها تأثير حراري يعمل على تدفئة الجسم.

الشاي

يمكن أن يوفر لك الشاي الدفء عندما يكون الجو باردا،ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد ويوفر الراحة عند الإصابة بالتهاب الحلق.

الكركم

الكركم هو من التوابل المولدة للحرارة ويمكنها أن تبقيك دافئًا في أيام الشتاء الباردة.

كما أنه يحتوي على مضاد للالتهابات يمكن أن يمنع تلف الجذور الحرة لجسمك.

الفواكه المجففة

الفواكه الجافة هي الوجبة الخفيفة المثالية في الشتاء لأنها مليئة بالدهون التي يمكن أن تزيد من حرارة الجسم بشكل طبيعي.

تنتج الفواكه الجافة حرارة في جسمك، ولكن لها أيضا قيمة غذائية ممتازة، مما يجعلها وجبة خفيفة في فصل الشتاء، وفق موقع oladoc.

العسل

يحتوي العسل على خصائص طبية تساعد في التعامل مع نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء.

كما أنه دافئ بطبيعته، وبالتالي يساعدنا على الشعور بالدفء والراحة.

البيض

يعتبر البيض من المصادر الغنية بالبروتينات والفيتامينات، ويساعد الجسم على مقاومة الالتهابات في الشتاء، كما أنه يعزز الطاقة في الجسم، وفق موقع doctor.