13 عرضا مسرحيا في الدورة 15 من مهرجان المحترف

يكرم عضو فرقة جبهة التحرير طه العامري

يسجل مهرجان المسرح المحترف، في دورته 15 المقررة ما ين 22 إلى 31 ديسمبر13، عرضا مسرحيا تتنافس على جوائز المهرجان وفقا لما أعلنته محتفظة المهرجان في منشور على الصفحة الرسمية للمهرجان.

وأوضحت محافظة المهرجان أن الطبعة 15 ستعرف إضافة إلى العروض المتنافسة عروضا خارج المنافسة، إضافة إلى تنظيم ورشة في النقد المسرحي موجهة للإعلاميين وكذا ورشة في المسرح الإذاعي وأخرى وموسيقي المسرح والتربية الصوتية.

وتحمل الدورة الـ 15 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف اسم دورة الفنان المجاهد عضو فرقة جبهة التحرير الوطني طه العامري.

وكانت محافظة المهرجان الوطني للمسرح المحترف قد أعلنت منتصف سبتمبر المنصرم عن فتح باب المشاركة في مسابقة الطبعة الـ 15 لأحسن نص مسرحي لدعم الكتاب والمسرحيين بالجزائر وفتح المجال إمامهم للتنافس الفني على الكتابة الدرامية.

وسيتم الإعلان عن النتائج خلال فترة انعقاد الطبعة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، إلى جانب ذلك، سيتم إنتاج النص الفائز بالمسرح الوطني الجزائري أو ضمن إنتاجات المسارح الجهوية التي تشارك بدورها بآخر إنتاجاتها في المهرجان.