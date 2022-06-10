13 عملا في القائمة القصيرة لجائزة آسيا جبار

الإعلان عن النتائج نهاية الشهر الجاري

أعلنت لجنة تحكيم جائزة آسيا جبار عن قائمة الأعمال القصيرة، التي ستتنافس على لقب الدورة السادسة. وضمت القائمة 13 عملا روائيا، منها 5 أعمال بالعربية وثلاثة بالأمازيغية وخمسة أعمال بالفرنسية. وقد تم اختيار الأعمال 13 من بين 29 عملا تأهلت للقائمة الطويلة.

وقد ضمت القائمة العربية “في البدء كانت الكلمة” لأمل بوشارب (منشورات الشهاب) و”موفيولا صانع الأفلام رقم 4561″ لزهرة كشاوي (ميم و”الطرحان” لعبد الله كروم (خيال) و”العاشقان الخجولان، متاهة الإنسان الحجري المعاصر” لإسماعيل يبرير (حبر) و”نوبة الغريبة” لمحمد الأمين بن ربيع ضمة”.

ونجد في قائمة الأعمال بالأمازيغية وتضمن من جهتها القائمة القصيرة في اللغة الأمازيغية كل من “تيت د يلد إين دقارنت تاوريقن” لمحند آكلي صالحي (إمتداد) و”إيشنقا ن تالسا” لرشيدة بن سيدهم ولد حسين (عشاب) و”تايري ن أومتان” لعاشور فتوش الأمل.

فيما ضمت قائمة الأعمال المكتوبة بالفرنسة كلا من “المشهد والقصة” لجواد رستم تواتي (أبيك) و”الريح قال اسمه” لمحمد عبد الله (أبيك) و”مت، ستعيش أكثر سعادة” لأحمد ابراهيمي (القصبة) و”الفارس الحقيقي” لجان بابتست إيفيت (آناب) وكذا “ثروة هائلة” لكورين شوفاليي (القصبة).

وينتظر أن تعلن لجنة التحكيم برئاسة امنة بلعلى عن الفائزين بالدورة السادسة للجائزة في 30 من الشهر الجاري وهو التاريخ الذي يصادف ميلاد آسيا جبار.

للإشارة، تضم لجنة التحكيم كلا من الناقدة والأكاديمية أمينة بلعلى والشاعرة والمترجمة لميس سعيدي والشاعرة والروائية شابحا بن غانة والكاتب والصحفي حميد عبد القادر والروائي عبد الوهاب عيساوي والباحث والأكاديمي عبد الكريم أوزغلة.