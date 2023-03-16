13 فائدة لتناول التمر في رمضان

لازالت العائلات الجزائرية تتمسك بعادة الإفطار على التمر في شهر رمضان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفوائده الكبيرة على الجسم.

ويعتبرالتمر في الإفطارمصدرا غنياللسكريات الطبيعية والكربوهيدرات والعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الطاقة بسرعة بعد يوم من الصيام.

ومن المعروف أيضا أن التمور تساعد على الهضم، مما يجعلها غذاء مثاليا للإفطار.

ورغم هذه الفوائد التي تتمتع بها التمور، إلا أن الإفراط في تناولها يعرّض الجسم للإصابة بأمراض عديدة.

في هذا المقال، سنعرض الفوائد الصحية للتمور، والمخاطر التي قد تسببها في حال الإفراط في تناولها.

ما الذي يجعل التمر خيارا مثاليا لإمداد الجسم بالطاقة؟

– يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر والألياف والمعادن والمغذيات النباتية وفيتامين سي.

كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكميات صغيرة من البروتين والدهون بما يجعله مصدرا للطاقة والمغذيات.

– يساعد تناول التمر بعد يوم طويل من الصيام على عودة مستويات الجلوكوز في الدم إلى طبيعتها بسرعة.

– في الأيام العادية، يُخفف التمر قبل الوجبة، من الإحساس بالجوع، مما يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام، وفق ما نشره موقع thespruceeats.

فوائده على الجسم

– يحتوي التمر على ألياف قابلة للذوبان، مما يقلل من نسبة الكولسترول الضار في الدم “البروتين” الدهني منخفض الكثافة.

– يوفر تناول 4 تمرات 27٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، و20٪ من البوتاسيوم

– يحتوي التمر على الألياف الغذائيةالتي تفيد صحة الجهاز الهضمي، حسب موقع en.nn.najah.

– يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة

-يساعد التمر في إزالة البكتيريا السيئة الموجودة في الأمعاء مما يعزز نمو البكتيريا الجيدة

-نظرا لوجود كميات كبيرة من المعادن، فهو يساعد في تقوية العظام ومكافحة الأمراض المؤلمة، مثل هشاشة العظام

– يساعد تناول التمر في تحسين وظائف المخوصحة الجلد.

– يعمل التمر على تخفيف آلام المخاض عند الحوامل.

– يحتوي التمر على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع تطور بعض الأمراض، مثل السرطان والقلب والزهايمر.

– يمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي( 3-4 تمرات) في تقليل مشاكل الشعر

– الألياف الموجودة في التمر مفيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم، حسب موقع healthline.

المخاطر المحتملة

يؤدي الافراط في تناول التمر إلى:

-زيادة الوزن بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

– يزيد من مستويات السكر في الدم لأنه يحتوي على سكريات طبيعية.

-يجب على المصابين بأمراض الكلى توخي الحذر أثناء تناول التمرواستشارة الطبيب بخصوص كمية البوتاسيوم التي يجب تناولها كل يوم.

– يحتوي التمر على مادة الكبريتات التي قد تسبب الحساسية لدى البعض

كما يمكن للكبريتيت أن يبالغ في أعراض الأزيز لدى الأشخاص المصابين بالربو، بحسب موقع medicinenet.