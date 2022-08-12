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الجزائر
حصيلة دامية لإرهاب الطرقات خلال يومين

13 قتيلا و32 جريحا في مجازر مرورية!

ب. عبد الرّحيم
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13 قتيلا و32 جريحا في مجازر مرورية!

أوقعت حوادث السير خلال يومي الخميس والجمعة، 13 قتيلا و32 جريحا، حسب ما أحصاه مراسلو “الشروق”، مع احتمال وقوع حوادث أخرى غير مشمولة بهذا الإحصاء. وتدق هذه الحصيلة المرعبة ناقوس الخطر حيال الاتجاه التصاعدي لمنحنى حوادث المرور، التي جعلت صيف 2022 دمويا بامتياز. وتعددت أسباب الحوادث بين العامل البشري وتدهور وضعية الطرقات على مستوى عديد المحاور.

قتيل في انقلاب سيارة بالمدية

شهد الطريق الوطني رقم 40 الخميس حادثا مروريا مميتا تمثّل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية هيونداي أكسنت وهو الذي الذي خلّف قتيلا يدعى ك.ب 55 سنة”، ليواصل بذلك الطريق المذكور حصد الأرواح، من دون التفات السلطات إلى دعوات إعادة تزفيت الشطر الرابط بين بوغزول والشهبونة.

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