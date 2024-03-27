13 مؤسسة ناشئة تستفيد من برنامج “هواوي سبارك”

يمنح موارد سحابية مجانية وتكوينا متخصصا

استفادت ثلاث عشرة مؤسسة ناشئة جزائرية من البرنامج الدولي “هواوي سبارك” الذي يمكنها من استخدام سحابة شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية هواوي-الجزائر بشكل مجاني.

وجرى حفل توزيع الجوائز على المؤسسات الناشئة المنظم في ختام هذا البرنامج، مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “هواوي سبارك” المكرس لترقية المؤسسات الناشئة وتطويرها قد أطلق في سبتمبر 2022 من قبل هواوي-الجزائر والمسرع العمومي للمؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور”.

ويمنح برنامج “هواوي سبارك” موارد سحابية مجانية، بالإضافة إلى تكوين ودعم متخصص لفائدة الشركات الناشئة المؤهلة، مع إتاحة فرصة الاستفادة من العروض التجارية للنظام البيئي لسحابة هواوي. كما يسمح للمؤسسات الناشئة بالتوجه نحو الأسواق الدولية مع مرافقتها في المعارض العالمية.

وكانت السهرة فرصة أيضا لتقديم الجوائز لأربعة حاملي مشاريع مبتكرة بضمان تمويلها المباشر من قبل شركة هواوي، إلى جانب تكريم تسعة طلبة جزائريين سيشاركون في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزمع تنظيمها في مايو المقبل بمدينة شنجن (الصين).

وبالمناسبة، أشار ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد إلى أن دعم المؤسسات الناشئة والتعاون مع الشركات الرائدة مثل هواوي-الجزائر أمر لا مناص منه لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

واستطرد يقول “سنواصل تشجيعنا لتحقيق التعاون بين الشركات الناشئة والشركات الرائدة مثل هواوي-الجزائر، إيمانا منا بأن توحيد الجهود هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها الثورة الرقمية”.

من جهته، أكد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، أن “الشراكة مع هواوي، والتي تعود إلى 2018 مع وزارتنا، تدل على عمق الصداقة التي تربط بين الجزائر والصين، وسنعتمد على هذه الشراكة للمضي قدما في مجال نقل التكنولوجيا”.

من جانبه، اعتبر سفير الصين بالجزائر، لي جيان، أن برنامج “هواوي سبارك” يؤدي “دورا إيجابيا” في تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة والتحول الرقمي في الجزائر.