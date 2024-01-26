13 مباراة تواليا بِلا هزيمة للمولودية

لُعبت مساء الجمعة ثلاث مقابلات تنتمي إلى الجولة الـ 15 والأخيرة، من مرحلة ذهاب البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

وجلب الرّائد فريق مولودية الجزائر فوزا ثمينا من تنقّله إلى وهران لِمواجهة “الحمراوة”، مُواصلا مشواره الإيجابي، حيث لم ينهزم منذ الجولة الثانية. بينما عادت مولودية وهران إلى تجرّع مرارة الخسارة، بعد استفاقة مُؤقّتة في مباراة الجولة الماضية.

وحصد الوصيف نادي البارادو بِدوره انتصارا بعيدا عن الدّيار أمام اتحاد خنشلة، في سادس مباراة له تواليا بِلا خسارة.

واستعاد صاحب المركز الثالث وفاق سطيف نغمة الانتصارات أمام الزّائر شباب قسنطينة، بعد ثلاث مقابلات بِلا فوز. مع الإشارة إلى تنظيم المباراة بِملعب “8 ماي 1945” بِمُدرّجات شاغرة، بِسبب العقوبة المُسلّطة على الوفاق.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة ما بين هذا السبت والأحد المقبل.

النتائج الفنية:

م.وهران 0 – م.الجزائر 2

ا.خنشلة 1 – ن.البارادو 2

و.سطيف 2 – ش.قسنطينة 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 36ن

2- ن.البارادو 26ن

3- و.سطيف 24ن

4- ا.العاصمة 23ن (ناقص مقابلتَين)

5- ا.خنشلة 23ن

6- ش.بلوزداد 22ن (ناقص 3 مقابلات)

7- ش.الساورة 22ن (ناقص مقابلة)

8- ش.قسنطينة 21ن (ناقص مقابلة)

9- ش.القبائل 19ن (ناقص مقابلة)

10- ا.بسكرة 18ن (ناقص مقابلة)

11- م.البيّض 17ن (ناقص مقابلتَين)

12- ن.مقرة 17ن (ناقص مقابلة)

13- ج.الشلف 16ن (ناقص مقابلة)

14- ن.بن عكنون 9ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 9ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 4ن (ناقص مقابلة)