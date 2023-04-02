-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تعلن عن تخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط
الجزائر

13 مليون خبزة في القمامة خلال رمضان

واج
  • 55
  • 0
13 مليون خبزة في القمامة خلال رمضان
أرشيف

كشفت المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية، مليكة بوعلي، الأحد، أن التبذير الغذائي في شهر رمضان يتسبب في ارتفاع كمية النفايات بـ10 بالمائة مقارنة بباقي الأشهر.

وأوضحت السيدة بوعلي، لدى نزولها ضيفة في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنه وحسب الإحصائيات، فإن التبذير الغذائي له عدة أبعاد على البيئة، حيث ترتفع كمية النفايات في شهر رمضان بـ10 بالمائة خاصة ما تعلق بالخبز الذي يرمى خلال هذا الشهر الفضيل، بكميات تصل إلى 13 مليون خبزة.

ودعت السيدة بوعلي إلى ضرورة تبني اجراءات استعجالية وردعية من أجل الحد من ظاهرة التبذير الغذائي التي تعود بالضرر على الاقتصاد الوطني والبيئة، مذكرة في هذا الصدد بالحملة الوطنية التحسيسية حول مكافحة التبذير الغذائي التي أطلقتها وزارة البيئة والتي ترمي أيضا إلى التدبير العقلاني للموارد الطبيعية والغذائية في شهر رمضان.

مقالات ذات صلة
البليدة: غلق هذا الشطر من الطريق الوطني لمدة شهر

البليدة: غلق هذا الشطر من الطريق الوطني لمدة شهر

بأكثر من 10 ملايين مشاهد.. الشروق العامة تتصدّر شاشات رمضان في الجزائر

بأكثر من 10 ملايين مشاهد.. الشروق العامة تتصدّر شاشات رمضان في الجزائر

الجوية الجزائرية تعيد 7 طائرات خضعت للصيانة إلى النشاط

الجوية الجزائرية تعيد 7 طائرات خضعت للصيانة إلى النشاط

بعد عودته إلى باريس.. هذا ما بحثه السفير الجزائري مع الأمينة العامة للخارجية

بعد عودته إلى باريس.. هذا ما بحثه السفير الجزائري مع الأمينة العامة للخارجية

في أقل من ساعة.. وفاة شخصين وإصابة 8 في حادثي مرور ببرج بوعريريج وقالمة

في أقل من ساعة.. وفاة شخصين وإصابة 8 في حادثي مرور ببرج بوعريريج وقالمة

مؤسسة “ألريم” تحت مجهر التحقيقات الأمنية!

مؤسسة “ألريم” تحت مجهر التحقيقات الأمنية!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد