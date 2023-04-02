13 مليون خبزة في القمامة خلال رمضان

كشفت المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية، مليكة بوعلي، الأحد، أن التبذير الغذائي في شهر رمضان يتسبب في ارتفاع كمية النفايات بـ10 بالمائة مقارنة بباقي الأشهر.

وأوضحت السيدة بوعلي، لدى نزولها ضيفة في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنه وحسب الإحصائيات، فإن التبذير الغذائي له عدة أبعاد على البيئة، حيث ترتفع كمية النفايات في شهر رمضان بـ10 بالمائة خاصة ما تعلق بالخبز الذي يرمى خلال هذا الشهر الفضيل، بكميات تصل إلى 13 مليون خبزة.

ودعت السيدة بوعلي إلى ضرورة تبني اجراءات استعجالية وردعية من أجل الحد من ظاهرة التبذير الغذائي التي تعود بالضرر على الاقتصاد الوطني والبيئة، مذكرة في هذا الصدد بالحملة الوطنية التحسيسية حول مكافحة التبذير الغذائي التي أطلقتها وزارة البيئة والتي ترمي أيضا إلى التدبير العقلاني للموارد الطبيعية والغذائية في شهر رمضان.