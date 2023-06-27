13 مليون عملية دفع عبر تطبيق “بريدي موب” خلال 5 أشهر

كشف وزير البريد كريم بيبي تريكي، الإثنين، عن تسجيل أكثر من 13 مليون عملية دفع إلكتروني عبر تطبيق “بريدي موب” خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2023.

وقال كريم بيبي تريكي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على لقاء نظمته مؤسسة بريد الجزائر أنه تم “تسجيل خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 13 مليون عملية دفع الكتروني عبر تطبيق بريدي موب.

وتوقع الوزير أن تبلغ العمليات 32 مليون عملية مع نهاية سنة 2023 وبارتفاع يتجاوز 65 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية”.

وفي نفس السياق توقع الوزير تسجيل “ارتفاع في المبالغ المالية لهذا التطبيق بـ370 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2022”.

وفيما يخص الدفع عبر الواب، أوضح الوزير أن عدد العمليات التي تمت بالبطاقة الذهبية خلال نفس الفترة “قدرت بـ3 مليون عملية ويتوقع ان تزيد عن 7 مليون عملية بنهاية سنة 2023”.

وبعد أن أوضح الوزير أن قطاعه منخرط في إطار مخطط عمل الحكومة في “ديناميكية النظام البيئي المساعد على تفعيل الشمول المالي “أكد أن مؤسسة بريد الجزائر أثبتت أن المؤسسات الجزائرية “قادرة على تحقيق الريادة التكنولوجية”.