13 ميدالية إفريقية ورتبة ثانية للجزائر

عيّنة من الوفد الرّياضي الجزائري المُشارك في الألعاب الإفريقية 2024.

حصدت الرّياضة الجزائرية، الجمعة، 13 ميدالية. مُتموقعة في المركز الثاني ضمن لائحة ترتيب الألعاب الإفريقية.

وانطلقت، الجمعة، بِالعاصمة الغانية أكرا الطبعة الـ 13 لِتظاهرة الألعاب الإفريقية.

وتمثّلت ميداليات الرّياضة الجزائرية في: ثلاث ذهبيات ومثلها من الفضّة وسبع برونزيات.

وحصد الثّلاثية الذّهبية الجزائرية مُصارعو الكاراتي، وهم: لويزة أبو الريش لدى وزن 55 كلغ، وعلاء الدين سالمي في صنف 60 كلغ، وأيوب أنيس لحلاسة لدى وزن 67 كلغ.

وتتصدّر مصر جدول الترتيب بِرصيد 18 ميدالية: 12 ذ و3ف و3ب.

وتستمر الألعاب الإفريقية إلى غاية الـ 23 من مارس الحالي.