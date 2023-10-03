13 نصيحة حول كيفية العمل بنجاح من المنزل

يتطلب العمل من المنزل الكثير من الجهد والانضباط الذاتي، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم معه، لذلك ينبغي الالتزام ببعض القواعد لتحقيق ذلك.

وسواء كنت جديدا في العمل من المنزل أو كنت تمارسه منذ فترة، فإن مراجعة بعض النصائح قد تساعدك في الحفاظ على إنتاجيتك في العمل.

في هذا المقال، يقدم لك الخبراء 13 نصيحة مفيدة لكيفية العمل من المنزل بنجاح.

تصميم مساحة العمل

حدّد مساحة في منزلك مخصصة للعمل فقط، ويُفضل أن تكون بالقرب من مصدر الضوء الطبيعي.

ويُستحسن أن يكون هناك باب يفصل بين منزلك وحياتك العملية، يمكن أن يساعدك الحفاظ على مساحة العمل في الحفاظ على تركيزك عند أداء واجباتك.

تجنب المشتتات

لتجنب عوامل التشتيت، ضع جهازك المحمول في غرفة أخرى، وأغلق الباب دون أي أصوات مزعجة، مثل صوت التلفاز أو صراخ الأطفال.

حدد أولويات وقتك

قم بتقييم أوقات اليوم التي تكون فيها أكثر إنتاجية، وحدد أولويات مهامك الأكثر أهمية أولا.

قد يكون من المفيد تحديد أولويات وقتك في الليلة السابقة للعمل حتى تعرف ما يجب عليك فعله عندما تستيقظ.

استغلال الوقت

يمكنك استغلال الوقت الذي كنت ستقضيه في التنقل بين وسائل النقل للقيام بمهام بسيطة مثل، الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو مراجعة المستندات.

يمكنك أيضا قضاء هذا الوقت في تحديد أهداف قصيرة المدى لليوم أو الأسبوع التالي.

التواصل مع المشرفين

من المهم التواصل مع المشرفين على العمل من خلال وسائط إلكترونية، مثل الواتساب والماسنجر لأخذ التعليمات وشرح المشكلات وتنفيذ المطلوب.

المشاركة في الدردشات الجماعية

لتشعر بالارتباط بفريق العمل، شارك في الدردشات الجماعية معه، يساعد هذا في بناء فرق قوية ويسمح لك بالتعاون بشكل أكثر كفاءة، بحسب موقع indeed.

بدء العمل في نفس الوقت

إذا لم يطلب منك مشرفك تسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر أو البرامج لديك في نفس الوقت كل يوم، فتأكد من تحديد وقت لتسجيل الدخول لنفسك.

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء روتين يجعل من السهل معرفة مقدار الوقت المتاح لك لإكمال مهامك كل يوم، ويمكن لجسمك أن يتكيف مع هذا الوقت أيضا.

الالتزام بأخلاقيات العمل

حاول الالتزام بأي متطلبات موجودة للعمل من المنزل وابق ملتزما بنفس أخلاقيات العمل التي كانت لديك عندما كنت تعمل في المقر.

استكشاف مشكلات الحاسوب

تعلم كيفية استكشاف مشكلات جهاز الحاسوب الخاص بك والإنترنت وإصلاحها بنفسك من خلال مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية.

قد يوفر لك هذا الوقت ولا يسبب لك إحباطا عندما تواجه مشكلة من هذا النوع أثناء إنجاز عملك من البيت.

فحص البريد الإلكتروني

يمكن أن يساعدك وضع حدود للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني،على إكمال المهام على أحسن وجه.

الحصول على فترات راحة

إتاحة الوقت لأخذ فترات راحة يساعدك على الشعور بالانتعاش طوال اليوم ومواصلة العمل بحماس وتركيز كبيرين.

فصل المهام الشخصية عن العمل

لا تسمح للأعمال المنزلية أو المهام التي تحتاج إلى إكمالها في وقتك الشخصي بأن تشتت انتباهك عن مهام عملك.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي الاحتفاظ بتقويم يتضمن الأوقات المخصصة للمهام الشخصية ومهام العمل.

ركز على مهمة واحدة

حدد مهمة واحدة والتمسك بها حتى الانتهاء منها قبل الانتقال إلى مهمة أخرى. يساعدك هذا على التركيز ويسمح لك بإكمال المزيد من المهام في يوم واحد، وفقا لموقع me.pcmag.