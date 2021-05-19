13 نقابة تدرس مقاطعة الامتحانات الرسمية النهائية

قررت 13 نقابة تربوية مقاطعة جميع الأعمال الإدارية، مع بحث إمكانية مقاطعة الامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية، خلال اجتماع ثاني بعد الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الأربعاء.

وأكدت النقابات التربوية، الأربعاء، في بيان لها أنه دعما للحركات الاحتجاجية التي تنظمها الأسرة التربوية وتأييدا لمطالبهم المرفوعة قررت 13 نقابة مستقلة مقاطعة جميع الأعمال الإدارية لنهاية السنة، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربة الأربعاء 26 ماي الجاري على الساعة الحادية عشر صباحا، يليها اجتماع لتحديد امكانية مقاطعة امتحانات نهاية السنة.

ودعت النقابات الأسرة التربوية للتجند وإنجاح الوقفة الاحتجاجية وطالبت الحكومة بحلحلة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بالمطالب المرفوعة حفاظا على استقرار القطاع.