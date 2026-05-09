130 ألف عامل بقطاع الري يختارون فدرالية جديدة هذا الثلاثاء

تعقد الفدرالية الوطنية لعمال الري يوم الثلاثاء المقبل مؤتمرها التجديدي الثاني، لانتخاب هياكل جديدة، بينها أمين عام ومكتب وطني ولجنة تنفيذية وطنية، لتمثيل قطاع يضم أكثر من 130 ألف عامل.

وحسب ما أفادت به مصادر نقابية في بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ”الشروق”، فإن التحضيرات لعقد المؤتمر الذي سيعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة يوم الثلاثاء قد انتهت بالكامل، باختيار ما يقارب 250 مندوب من 69 ولاية سيحضرون أشغال المؤتمر، سيتوّج بانتخاب أمين عام للفدرالية ومكتب وطني من 7 أعضاء إضافة إلى لجنة تنفيذية وطنية سيتحدد عدد أعضائها يوم المؤتمر، بهدف نقل انشغالات عمال القطاع والدفاع عنها.

وستتولى الفدرالية الوطنية لعمال قطاع الري بعد المؤتمر التجديدي مهام مراجعة الاتفاقية الجماعية مع السلطات المعنية، وعلى رأسها الوزارة الوصية، بعد المكاسب التي تحققت شهر فيفري الماضي، من خلال تثمين منح وتعويضات لكافة الشركات ذات الطابع الصناعي والتجاري لقطاع الري فضلا عن مجمع الدراسات والإنجاز بقطاع الري “جيريد”.