130 شركة وطنية حاضرة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية “جزاقرو”

الطبعة الـ 18 من 22 إلى 25 نوفمبر بقصر المعرض "صافكس"

كشف نبيل باي بومزراق، محافظ الصالون الدولي للصناعات الغذائية “جزاقرو”، أن الطبعة الثامنة عشر للصالون، الذي سيفتتح يوم 21 نوفمبر ويمتد إلى غاية 25 نوفمبر الجاري، سيعرف مشاركة 130 شركة وطنية ومتعامل اقتصادي محلي، سيعرضون آخر منتوجاتهم في مجال الصناعات الغذائية، مضيفا أن طبعة هذه السنة من الصالون جزائرية بامتياز، حيث تهدف إلى بعث الإنتاج الوطني ومرافقة ودعم المنتجين والصناعيين الوطنيين.

وقال بومزراق في لقاء مع الصحافة، إن تنظيم صالون “جزاغرو” هذه السنة، رغم تفشي وباء كورونا، جاء استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين شددوا على ضرورة لقاء زبائنهم والمشاركة في هذه التظاهرة بغية مرافقة الإنعاش الاقتصادي لما بعد كورونا.

وأضاف محافظ الصالون أن هذا الأخير كان يشهد في الطبعات السابقة مشاركة ما بين 600 و 700 عارض، غير أنه في طبعة 2021 سيشارك حوالي 130 متعاملا اقتصاديا وطنيا من رواد قطاع الصناعات الغذائية، وهي نسبة جد مشرفة، حسب السيد بومزراق، في ظل الجائحة التي يشهدها العالم.

وبخصوص إمكانية تنظيم طبعات أخرى رقمية، أشار نبيل باي بومزراق، إلى حاجة المتعاملين الاقتصاديين إلى التواصل مباشرة في هذا النوع من التظاهرات لتسهيل إقامة الشراكات وإعادة بعث السوق، لاسيما وأن الطبعات المنظمة في الخارج لم تلق رواجا كبيرا.

وللإشارة فانه يشارك في الطبعة الـ18 للصالون الدولي للصناعات الغذائية، متعاملين ينشطون في مجالات التغليف والمواد الأولية والمنتوجات شبه تامة الصنع والمواد المضافة والمواد الغذائية والمشروبات والأجهزة المبردة.