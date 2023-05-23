1300 مليار دينار قيمة الجباية البترولية خلال الثلاثي الأول من السنة

بلغت قيمة الجباية البترولية خلال الثلاثي الأول من السنة 1300 مليار دينار، حسب ما كشفته المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف

ولدى استضافتها ببرنامج الشروق مورنينغ، الثلاثاء، أكدت عبد اللطيف ارتفاع الجباية العادية بـ21 بالمئة، وهو ما حقق 791 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

بينما ارتفعت الجباية البترولية، تقول عبد اللطيف، بـ38 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022 مع تحصيل حوالي 1300 مليار دينار جزائري.

وأرجعت ضيفة المورنينغ هذه الزيادة إلى عدة أسباب من بينها الزيادة في النشاطات الاقتصادية وكذا نتيجة عملية الاصلاح الجبائي لسنة 2022.