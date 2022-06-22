1300 مليار لإنجاح الألعاب المتوسطية بوهران

أشار الى تشويش داخلي وخارجي.. درواز

عقد محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 “محمد عزيز درواز” عشية الأربعاء، ندوة صحفية على مستوى مقر جريدة الجمهورية، وهو آخر ظهور إعلامي له قبل بداية المنافسة هذا السبت.

وقال درواز بأن كل شيء بات جاهزا مع تبقي بعض اللمسات الخفيفة التي تعمل عليها لجنة التنظيم، مشيرا إلى أن هناك إرادة كبيرة من طرف الجميع على جعلها ألعابا تاريخية وغير مسبوقة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الجزائر رفعت السقف عاليا من ناحية الإمكانات المسخرة، كاشفا عن تخصيص ميزانية قيمتها 13 مليار دينار كمصاريف من دون احتساب المركب والقرية الأولمبية، وبقية البنية التحتية، كما أن الرقم مفتوح بقرار من رئيس الجمهورية إذا ما اقتضت الحاجة ذلك حسب تأكيدات درواز، كما تم تخصيص 2.7 مليار دينار للبث التلفزي من خلال التعاقد مع مؤسسات إعلامية كبيرة ستنقل الحدث بكل تفاصيله، وتم الاتفاق على 83 ساعة بث مباشر بواسطة تقنية “أش دي”.

وقال درواز بأن عدد المشاركين بلغ 5450 بين رياضيين ومسيرين، وهو رقم قياسي غير مسبوق، في حين وصل لحد الآن إلى وهران 1200 رياضي وإداري يقيمون في القرية الأولمبية ومركب الأندلسيات، وكذا فندق “أزاد” في مستغانم، مشددا على أن هناك مخططا مضبوطا للنقل خلال فترة الألعاب، وسيتميز بالسرعة والسهولة في إيصال المشاركين نحو أماكن التدريبات، وخوض مختلف المنافسات.

وتطرق محافظ الألعاب لقضية نفاد التذاكر بسرعة، وأوضح بأن الإقبال كان كبيرا بمعدل 2000 محاولة دخول في الثانية، مع وجود مساع للقرصنة الداخلية والخارجية، حيث تعرض الموقع الخاص بتذكرتي إلى 18 مليون محاولة قرصنة، منها 2.5 مليون محاولة بعد فتح منصة البيع.

وكشف درواز عن وجود محاولات متواصلة للتشويش على نجاح الألعاب، لكنه أشار إلى وقوف كل الجهات الأمنية بقوة وصرامة في وجه زارعي البلبلة والإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضاربا المثل بإشاعات إقالة حسان دواجي من منصبه كمدير لديوانه، متهما أحد النواب بإطلاق هذه الأخبار الكاذبة، مؤكدا على أن دواجي يعتبر ذراعه الأيمن، وسيبقى معه وبجانبه لغاية نهاية الألعاب بنجاح باهر رغم أنف المتربصين على حد قوله.

وبخصوص حفل الافتتاح، صرح درواز بأن هناك شخصيات رياضية دولية ستكون حاضرة، بالإضافة إلى وزراء من دول البحر الأبيض المتوسط ودول صديقة، إضافة لأبطال أولمبيين وعالميين جزائريين في صورة نور الدين مرسلي، بنيدة مراح، حسيبة بولمرقة وغيرهم، معتبرا هذه الدعوات أقل شيء يقدم لهؤلاء الأبطال، وفي الختام قال محافظ الألعاب بأن حفل الافتتاح سيعرف مفاجآت كثيرة لا يريد الكشف عنها حاليا.