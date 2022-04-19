133 طفل تعرّضوا للحروق في رمضان

أغلبها وقع لحظات قبيل الإفطار

تتزايد الحوادث المنزلية، خلال شهر رمضان، حيث تعرّض 133 طفل لحروق خلال الـ 15 يوما الأولى لشهر رمضان، بحسب ما كشف عنه البروفيسور أبشيش محمد رمضان، رئيس مصلحة الجراحة البلاستيكية والترميمية والتجميلية والجراحة العامة على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق، بيار وكلودين شولي.

وأوضح أبشيش أنّ معظم الحالات تقل عن 5 سنوات، كانت في وضعية حرجة، وغالبا ما تقع خلال الدقائق الأخيرة من اقتراب أذان المغرب، حين يكون فيها كل أفراد العائلة خاصة ربة البيت منشغلة بتحضير مائدة الإفطار، حيث تقل اليقظة خلال هذه الفترة بالذات.

وقدّم المختص بعض الإرشادات والتوجيهات لكيفية التعامل مع هذه الحروق قبل الوصول إلى المستشفى، تتعلق بوضع المنطقة المتعرضة للحرق تحت المياه بـدرجة 15 وعلى بعد 15 سم من هذه المنطقة المصابة وتعريضها للماء لمدة 15 دقيقة لتبريد الحروق.. ثم تجفيفها بقطعة كماش نظيفة، محذرا من استعمال مواد أخرى على غرار معجون الأسنان والطماطم وقطع الثلج التي تؤدي إلى خطورة الإصابة.

ولفت البروفيسور الانتباه إلى تكرّر الظاهرة سنويا رغم حملات التحسيس، حيث تستقبل مؤسسته التي تعتبر الوحيدة للتكفل بمثل هذه الإصابات قرابة 10 آلاف حالة سنويا، ما يشكل عبئا ثقيلا على الصحة العمومية.

وأشار في ذات السياق، أن الإصابة بالحروق تترك آثارا ثقيلة نفسية وجسدية تتطور إلى إعاقة وتشوّهات وتتسبب في أمراض أخرى للجهاز الهضمي والكلى.