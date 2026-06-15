1366 منصبًا جديدًا.. وزارة الشباب تطلق عملية توظيف واسعة

أعلنت وزارة الشباب عن استحداث 1366 منصبًا ماليًا جديدًا لفائدة عدد من المناطق الحدودية والجنوب الكبير، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 جوان 2024، والمتعلقة بتعزيز التأطير الشبابي وتدعيم الموارد البشرية بهذه المناطق ذات الأولوية.

ويأتي هذا الإجراء، الذي تم بالتنسيق مع مصالح المجلس الأعلى للشباب، ضمن برنامج وطني شمل مرحلتين، حيث تم تخصيص 60 بالمائة من المناصب بعنوان سنة 2025، على أن تُستكمل النسبة المتبقية البالغة 40 بالمائة خلال سنة 2026.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة “مربي رئيسي لتنشيط الشباب”، لفائدة المترشحين المنتمين إلى الولايات والمناطق المعنية بهذا البرنامج، على غرار مغنية، بني عباس، بني ونيف، تندوف، برج باجي مختار، تيمياوين، تين زواتين، إن قزام، إيليزي، طالب العربي ودوار الماء.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى إيداع ملفاتهم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع ضرورة إرفاق مجموعة من الوثائق، تشمل طلبًا خطيًا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، وشهادة إقامة تثبت الإقامة في المنطقة المعنية، إضافة إلى استمارة معلومات يتم تحميلها من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتعبئتها بدقة.

كما يتعين على المترشحين المقبولين نهائيًا، وقبل التعيين، استكمال ملفاتهم بوثائق إضافية، تشمل وثيقة الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، صورتين شمسيتين، شهادة ميلاد رقم 13، وشهادتين طبيتين في الطب العام وطب الأمراض الصدرية.

وحددت الوزارة آجال التسجيل بـ 15 يوم عمل ابتداءً من تاريخ أول إشهار في الصحافة المكتوبة، فيما يمكن للمترشحين غير المقبولين تقديم طعون خلال أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ التبليغ، على أن تفصل لجنة الطعون في الطلبات قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء المسابقة.

وأكدت وزارة الشباب أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز التأطير البيداغوجي في مؤسسات الشباب، وضمان توفير الكفاءات اللازمة لمرافقة الشباب في المناطق الحدودية والجنوب الكبير، في إطار دعم التنمية المحلية وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، داعية الشباب المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة المهنية والتكوينية.