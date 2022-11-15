1376 مليار دينار لتغطية الزيادات المرتقبة في الأجور ومنحة البطالة

أعلن وزير المالية إبراهيم جمال كسالي يوم الثلاثاء، تخصيص احتياطي بقيمة 1376 مليار دينار، في ميزانية 2023، لتغطية الزيادات المنتظرة في الأجور وفي منحة البطالة.

جاء ذلك في تقديم الوزير لمشروع قانون المالية 2023، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة لمناقشة المشروع.

ولدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين، أمر الرئيس تبون الحكومة “بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة”.

ويهدف ذلك، حسب بيان الاجتماع، إلى “الشروع في صبّ الزيادات المالية، بدايةً من جانفي المقبل، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023”.