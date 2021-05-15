-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

 139 شهيدا بينهم 39 طفلا و22 امرأة في غزة

الشروق أونلاين
  • 116
  • 0
 139 شهيدا بينهم 39 طفلا و22 امرأة في غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 139 شهيدا، بينهم 39 طفلا، و22 امرأة، مع إصابة أكثر من ألف فلسطيني بجروح متفاوتة الخطورة.

تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل سكان القطاع، والمباني السكنية، وتجمعات الفلسطينيين العزل.

ونفذت طائرات الاحتلال، السبت، مجزرة أدت إلى استشهاد 7 بينهم طفلة ووالدتها، جراء قصف استهدف منزلهم دون سابق إنذار في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

مقالات ذات صلة
ماكرون: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

ماكرون: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

هل اغتيل كبار قادة كتائب القسّام بالغازات السامة؟

هل اغتيل كبار قادة كتائب القسّام بالغازات السامة؟

مالي: استقالة رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة!

مالي: استقالة رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة!

منظمة تحالف الحرية العالمي: على أمريكا التدخل للضغط على المغرب

منظمة تحالف الحرية العالمي: على أمريكا التدخل للضغط على المغرب

حماس تنتصر

حماس تنتصر

كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ150 صاروخا

كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ150 صاروخا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد