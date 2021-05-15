 139 شهيدا بينهم 39 طفلا و22 امرأة في غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 139 شهيدا، بينهم 39 طفلا، و22 امرأة، مع إصابة أكثر من ألف فلسطيني بجروح متفاوتة الخطورة.

تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني عدوانها على الفلسطينيين في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل سكان القطاع، والمباني السكنية، وتجمعات الفلسطينيين العزل.

ونفذت طائرات الاحتلال، السبت، مجزرة أدت إلى استشهاد 7 بينهم طفلة ووالدتها، جراء قصف استهدف منزلهم دون سابق إنذار في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.