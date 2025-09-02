14 اتفاقية مرتقبة في الصناعة الصيدلانية خلال معرض التجارة البينية

أعربت وزارة الصناعة الصيدلانية عن توقعها بقدرة الشركات الجزائرية المتخصصة في صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، على توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع البلدان الأفريقية خلال معرض التجارة البينية الإفريقية 2025، المزمع تنظيمه من الـ4 إلى الـ10 سبتمبر في الجزائر العاصمة.

وفي حديث أجرته مديرة ترقية الإنتاج الصيدلاني بالوزارة، إيمان بلعباس، مع وكالة الأنباء الجزائرية، قالت “إن مشاركة القطاع في هذه التظاهرة ستتم عبر 14 متعاملا من القطاعين العام والخاص، حيث يُنتظر أن يُوقع كل منهم عقد تصدير واحد على الأقل.

وينشط هؤلاء المتعاملون في مختلف المجالات المنتمية للقطاع، لا سيما تصنيع المنتجات الصيدلانية وإنتاج المعدات الطبية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالأبحاث السريرية، تضيف نفس المسؤولة.

ووفقا لبلعباس، فإن عددا كبيرا من المتعاملين أبدوا رغبتهم في المشاركة في هذا الحدث، غير أن الوزارة اختارت 14 متعاملا “من بين الأحسن أداء والأكثر خبرة في التصدير، خاصة ممن سبق لهم أن صدروا منتجاتهم نحو دول إفريقية خلال السنة الجارية، وذلك لضمان تمثيل متوازن لمختلف فروع الصناعة الصيدلانية”.

وسيشهد المعرض -تقول المتحدثة- عدة لقاءات ثنائية ومؤتمرات ومفاوضات تجارية بُغية “إبرام شراكات استراتيجية وتوقيع عدة عقود وكذا تعزيز السيادة الصحية الإفريقية عبر ترقية صناعة صيدلانية تكاملية بين الجزائر وباقي بلدان القارة”.

وفي هذا السياق، ذكرت بلعباس أن الصناعة الصيدلانية الجزائرية وحدها تمثل ثلث النسيج الصناعي القاري من خلال شركاتها العمومية والخاصة والمقدّر عددها بأكثر من 200 شركة، وهو ما يفرض عليها البحث عن منافذ خارجية لاستيعاب فائض الإنتاج.

كما أبرزت أن الجزائر تملك بالفعل تجربة في التصدير نحو عدة بلدان إفريقية, غير أن “التحدي المطروح حاليا يتمثل في توسيع هذا الحضور من خلال زيادة حجم الصادرات لكل متعامل وتنويع تشكيلة المنتجات المصدرة”.

منصة لتعزيز الريادة الجزائرية في القارة

وأكدت مديرة ترقية الإنتاج الصيدلاني بالوزارة، إلى أن الصادرات ستشمل بالخصوص الأشكال الصيدلانية التي فاقت كمياتها احتياجات السوق الوطنية، على غرار الأشكال الجافة، إضافة إلى أدوية علاج السرطان ومرض السكري.

كما تسعى الوزارة إلى “توجيه هذا الفائض نحو التصدير وإبراز الخبرة التكنولوجية الجزائرية، خاصة في إنتاج الأدوية المبتكرة”، حسب ذات المسؤولة التي أشارت إلى أن “عدة مشاريع استثمارية جارية أيضا في مجال إنتاج المواد الأولية الصيدلانية، لا سيما عبر مجمع صيدال”.

واعتبرت أن معرض التجارة البينية يعد سانحة مهمة لفتح نقاشات مع الشركاء الأفارقة حول سبل تخفيف الإجراءات والتدابير التنظيمية، بما يسهل الولوج إلى أسواق القارة ويرفع حجم الصادرات الجزائرية

ووفقا لنفس المتحدثة, فإن قيمة صادرات الجزائر الصيدلانية بلغت 46 مليون دولار سنة 2024 مقابل 31 مليون دولار عام 2023, مدفوعة أساسا بانطلاق تصدير مادة الأنسولين.

وأكدت السيدة بلعباس أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بفضل الاتفاقيات التي ستوقع خلال معرض التجارة البينية الإفريقية, والموجات المقبلة من التصدير, والتي ستشمل بالخصوص الأدوية المضادة للسرطان والمواد الأولية.