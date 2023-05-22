14 بالمئة مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي للجزائر

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الإثنين، أن قطاع الفلاحة يساهم بأكثر من 14.7 بالمئة في الناتج الداخلي الوطني.

وأكد الوزير خلال اشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الـ 21 للمعرض الدولي للزراعة، تربية المواشي والصناعات الزراعية SIPSA، بقصر المعارض، على الديناميكية الكبيرة التي يشهدها القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا رئيسيا بالنسبة للأمن الغذائي.

وصرّح المسؤول نفسه أن قطاعه “يمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل 2.7 مليون عامل، بحيث بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني 75بالمئة”.

وأضاف هني: “إطلاق الاحصاء العام الفلاحي في غضون سنة 2023 حيث تم إجراء إحصاء خاص بالثروة الحيوانية خلال سنة 2022 من أجل الحصول على معلومات دقيقة حول حجم الثروة الحيوانية وبناء خطة لتطويرها”.

وتابع الوزير: “استحداث شبكة من المنصات اللوجستية على مستوى عدة ولايات جنوبية مهيأة حسب المقاييس الدولية مخصصة لتوضيب وتخزين المنتجات الفلاحية”.

يذكر أن وزير الفلاحة أشرف على مع نظيره وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية السنغالي علي نغويل نيداي، كونها ضيفة شرف هذه السنة.